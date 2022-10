Rwanda: Trois journalistes de Iwacu TV acquitté après quatre ans sous les barreaux

Au Rwanda, trois journalistes de la web TV Iwacu TV ont été acquittés mercredi 5 octobre après quatre années de détention. Les trois journalistes Damascene Mutuyimana, Shadrack Niyonsenga et Jean Baptiste Nshimiyima avaient été arrêtés en octobre 2018 et poursuivis pour " incitation à l'insurrection " et " diffusion de fausses informations ".

Mercredi, un tribunal les a acquittés à Kigali, affirmant que les procureurs n'avaient pas apporté suffisamment de preuves à charge. Grande émotion et soulagement pour Muthoki Mumo représentante pour l'Afrique subsaharienne du Comité pour la Protection des Journalistes : " C'est une très très bonne nouvelle,car ces quatre dernières années, c'était dur de garder espoir. Ces journalistes ont été arrêtés il y a quasiment quatre ans et pendant longtemps, ils étaient dans les limbes, en détentionen attendant leur procèsavec des reports sans fin,des changements dans les accusations. Et le procès n'a commencé que l'an dernier et à la fin, le procureur a requis 22 années de prison ! Donc cette nouvelle de leur acquittement est une excellente nouvelle! "

Elle rappelle toutefois la situation au Rwanda ou plusieurs journalistes sont toujours incarcérés : " Un tel dénouement donne de l'espoir forcément, mais en même temps, cet espoir est forcément tempéré. Nous comptons encore au moins quatre journalistes - dont trois youtubeurs - toujours derrière les barreaux au Rwanda. L'un d'eux purge une peine de sept ans de prison. Un autre aurait été torturé, frappé en détention. Donc, il y a de l'espoir, mais il est impossible d'occulter le contexte qui continue d'être difficile pour les journalistes au Rwanda. Et nous n'oublions pas ceux qui sont encore en prison. "