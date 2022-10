Maroc: M. Mayara s'entretient avec le ministre yémenite des AE

Rabat — Le président de la Chambre des conseillers, Naama Mayara, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awad Bin Mubarak. Se réjouissant de cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité unissant les deux pays frères, M. Mayara a souligné la position constante du Maroc et son soutien aux efforts pacifistes visant à préserver l'intégrité territoriale du Yémen et à répondre aux aspirations de son peuple en matière de sûreté, sécurité et stabilité, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

A cette occasion, M. Mayara a fait part de la gratitude du Maroc au Yémen pour sa position officielle soutenant l'intégrité territoriale du Royaume, mettant l'accent sur le danger et la menace que représentent les organisations terroristes et extrémistes à la sécurité et à l'unité des pays arabes.

Pour sa part, le ministre yéménite a vivement salué le soutien permanent du Royaume du Maroc au Yémen, et ce, à tous les niveaux, particulièrement en ce qui concerne son intégrité territoriale.

Faisant part de la volonté des Yéménites de voir le soutien marocain perdurer et de porter leurs voix devant les tribunes internationales, M. Bin Mubarak s'est félicité de la position claire du Maroc dénonçant l'ingérence iranienne dans la région arabe.

En outre, M. Bin Mubarak a réitéré la position de son pays quant à la marocanité du Sahara, notant que toute solution à ce différend artificiel doit se faire dans le respect de la souveraineté et de l'unité territoriale du Royaume du Maroc.

Le chef de la diplomatie yéménite a exprimé sa volonté de visiter les provinces du Sud pour être au fait du niveau de développement réalisé dans divers domaines.