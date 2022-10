Ile Maurice: Volley-ball - Faucon Flacq Camp Ithier VBC sur la voie royale

Le Faucon Flacq Camp Ithier VBC a peut-être fait le plus dur dans la course au titre dans le championnat masculin de première division. En battant son rival le plus sérieux au classement, le Quatre-Bornes VBC, le vendredi 30 septembre 2022, la formation de l'est s'est retrouvée sur la voie royale. Avant ce choc au sommet, les deux formations comptaient 11 points au classement. Désormais, avec seulement deux dernières rencontres à disputer, Camp Ithier possède 14 points et donc trois unités d'avance sur Trou-aux-Biches Sharks et Quatre-Bornes VBC. Les Sharks possèdent de meilleurs coefficients de sets (2.6 contre 2.167) et de points (1.146 contre 1.105) que Quatre-Bornes VBC.

Pour le choc face aux Quatre-Bornais, l'entraîneur Deepak Aungnoo avait aligné au sein de son six initial Jason Radoo (capt.), Vissarlen Thylamay, Steward Joseph, Alvaro Bonne-Langue, Ravish Naiko et Daren Isnard alors que Bernard Thomas évoluait en tant que libero. Son homologue, Eric Louise, avait fait confiance à Evans Sauteur (capt.), Yannick Bouti, Cédric Apolon, Jason Camoin, Olivier Choyen et Olivier Papé tandis que Fabrice Pierre-Louis occupait le poste de libero.

Le Faucon Flacq débutait la rencontre pied au plancher et cela déstabilisait le QBVC. Menant 5-1 puis 14-7 et 19-11, les Flacquois pliait cette manche initiale sur le score de 25-18. Dans le deuxième set, Evans Sauteur et ses camarades retrouvaient des couleurs pour faire jeu égal avec leur adversaire et l'emportait 25-23. Dans le troisième set, le QBVC réalisait une bonne entame avant de commettre bon nombre de fautes directes. S'ensuivit un mano a mano acharné et Camp Ithier forçait la décision sur le score de 26-24. Dans la quatrième manche, on voyait que le moral n'y était plus du cote de Quatre-Bornes. Jason Radoo, intraitable en attaque, et ses coéquipiers faisaient la course en tête pour régler la note, 25-13.

"Notre préparation s'est déroulée dans des conditions difficiles. Le gymnase de Bon Accueil étant en rénovation, nous sommes contraints de nous entraîner en extérieur. Il a fallu savoir motiver les joueurs et je suis content de voir qu'il existe une vraie solidarité entre eux. Ils se serrent les coudes.

Plusieurs d'entre eux ont repris l'entraînement tardivement mais heureusement que les cadres ont une bonne condition physique. Le choix pour la composition d'équipe est compliqué car en plus, le fait de s'entraîner en extérieur a emmené son lot de blessures. Sans travail, il n'y a pas de résultats. Nous avons connu un début de championnat laborieux mais il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe et nous arrivons à combler les faiblesses. Nous préparons nos matches par rapport à l'adversaire", explique Deepak Aungnoo.

Le technicien est satisfait que désormais, son équipe a son destin entre ses mains. "Il nous faudra désormais bien négocier nos deux derniers matches. Nous préparerons d'abord celui face à Pamplemousses et ensuite nous penserons à celui face à Trou-aux-Biches. Il y a eu une certaine euphorie avec le succès face à Quatre-Bornes et il faut maintenant faire preuve de discipline et de sérieux", conclut le coach flacquois.

Camp Ithier sera donc face au Club Sportif de Pamplemousses ce vendredi (19h30). Le même jour à 18h30, Quatre-Bornes n'aura pas droit à l'erreur contre Port-Louis Fire Stars. Demain (19h30), Trou-aux-Biches Sharks devrait être en mesure d'enchaîner face au Curepipe Starlight SC après son succès en trois sets face à Pamplemousses (25-19, 25-19 et 25-23) la semaine dernière.

Ce soir, est prévu un match capital pour le maintien entre l'Association sportive de Vacoas-Phoenix et Buswell VBC à 19h30. Les deux formations ont perdu les cinq rencontres qu'elles ont disputées jusqu'ici mais Buswell compte un point ayant perdu un de ses matches au tie-break. Pour l'ASVP, c'est toujours un zéro-pointé jusqu'ici.

En féminin, Tranquebar Black Rangers devrait logiquement l'emporter face au promu, l'Union sportive de Beau-Bassin-Rose-Hill ce mercredi (18h30) alors que jeudi, le champion en exercice, Quatre-Bornes VBC, ne devrait pas non plus avoir grand mal à signer un nouveau succès face à Azur SC.

Les prochaines rencontres

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Mercredi 5 octobre

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (dames)

19h30 : AS Vacoas/Phoenix vs Buswell VBC (hommes)

Jeudi 6 octobre

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs Azur SC (dames)

19h30 : Trou-aux-Biches Sharks vs Curepipe Starlight SC (hommes)

Vendredi 7 octobre

18h30 : Port-Louis Fire Stars vs Quatre-Bornes VBC (hommes)

19h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs CS Pamplemousses (hommes)