Ile Maurice: Consommation - Le riz Smatch bientôt sur les étagères

Après l'huile, le lait et les grains secs en provenance d'Inde, c'est au tour du riz de faire son entrée sur le marché mauricien. En effet, le riz basmati indien de la marque Smatch, importé par la State Trading Corporation (STC), sera mis en vente dans les prochains jours. C'est ce qu'a confirmé à l'express, hier, Rajiv Servansingh, directeur général de la STC.

Le sachet de riz basmati Smatch de 5 kg coûtera entre Rs 360 et Rs 370. "La STC a reçu la semaine dernière 150 tonnes de riz de haute qualité en provenance d'Inde, plus précisément de la National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd (NAFED) (NdlR, la NAFED opère sous l'égide du ministère de l'Agriculture de l'Inde et a pour but de procurer, d'approvisionner et d'exporter divers produits agricoles de l'Inde). La STC passera d'autres commandes prochainement", a déclaré Rajiv Servansingh.

En ce qui concerne le manque d'huile et de lait de la marque Smatch sur les étagères, le directeur de la STC soutient qu'il y a un quota de livraison à respecter chaque mois. "La consommation mensuelle d'huile à Maurice s'élève à 1,5 million de litres. Et chaque mois, nous distribuons 400 000 litres. L'objectif de la STC et du gouvernement n'est pas de bloquer le travail des autres importateurs."

Pour rappel, l'huile de la marque Smatch est commercialisée à Rs 75 le litre depuis le mois d'août et chaque consommateur n'a droit qu'à 2 litres. Quant au lait Smatch, il est vendu à Rs 255 le sachet d'un kilo sans restriction aucune pour ce qui est du nombre de sachets achetables par chaque consommateur.