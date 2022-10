Ile Maurice: Formation professionnelle - Les pêcheurs seront outillés pour augmenter leurs revenus

Les pêcheurs artisanaux de Maurice, des Comores et de Madagascar auront droit à dix sessions de formation théoriques au Fisheries Training and Extension Centre (FiTEC) de Pointeaux-Sables et à des séances pratiques en mer, basées sur une approche écologique. Les modules couvriront la manipulation et la conservation du poisson à bord, la mise en place d'équipements, la sécurité en mer, entre autres. Cette formation a été lancée lundi au FiTEC par la Fédération de pêcheurs artisans de l'océan Indien (FPAOI), en présence du ministre de l'Économie bleue, des ressources marines, de la pêche et de la marine, Sudheer Maudhoo, et de Marc Maminiaina, chargé de mission à la Commission de l'océan Indien. Dans son discours, le ministre a souligné l'engagement ferme du gouvernement à octroyer des assistances à la communauté des pêcheurs.

"Notre objectif est de permettre aux pêcheurs de mieux gagner leur vie en améliorant leurs connaissances et leurs compétences pour opérer dans la zone en dehors du lagon, plus précisément autour des dispositifs de concentration de poissons et des bancs océaniques", a déclaré Sudheer Maudhoo.

Le ministre a également rappelé que le FiTEC a été créé en octobre 2004 grâce à une subvention du gouvernement japonais et que son rôle consiste à sensibiliser à la protection et à la conservation de l'écosystème marin et à promouvoir une approche écosystémique de la pêche. De plus, il a indiqué que son ministère fournit gratuitement les installations nécessaires pour la formation au FiTEC et met également le navire de recherche Investigator II à la disposition de la FPAOI pour entreprendre des travaux pratiques en mer.

Selon Patrick Fortuno, secrétaire de la FPAOI, cette démarche a pour but de former les pêcheurs dans la région de l'océan Indien. "Le secteur de la pêche artisanale, qui fait face à plusieurs obstacles, est appelé à se développer. Les pêcheurs ont du mal à joindre les deux bouts par euxmêmes (...). La FPAOI soutient fortement l'échange d'expériences et d'excellentes méthodes de pêche entre ses membres, qui ont une carrière riche, remplie d'expériences à apporter."