Angola: Le marché offre des scénarios attractifs pour la diversification économique

Luanda — Le secrétaire d'État à la Coopération internationale et aux Communautés angolaises, Domingos Vieira Lopes, a informé ce mercredi que le marché angolais offre plusieurs scénarios attractifs aux investisseurs étrangers pour la diversification économique.

Lors de l'ouverture du Symposium et de la Foire sur le cacao et le miel, qui se déroule sous le thème "Diffusion des trésors inconnus de l'Angola", le gouvernant a dit que les hommes d'affaires pouvaient miser davantage sur la production agricole, car il s'agit d'un domaine peu-exploité et très prometteur.

Citant les données fournies par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, le responsable a révélé que l'Angola produit environ 23 mille tonnes de miel par an.

Selon les études, avec des investissements sur des nouvelles règles et techniques modernes, la production pourrait tripler jusqu'à 200 mille tonnes par an.

"C'est une activité économique qui s'inscrit dans l'apiculture basée sur un développement graduel et durable, sans contraintes majeures sur l'environnement naturel et social de nos communautés", a-t-il renforcé.

Selon le secrétaire d'État, le pays dispose de conditions favorables pour développer le secteur agricole à moyen et long terme et réaliser la diversification tant convoitée de l'économie.

"Comme nous avons l'une des plus grandes réserves d'eau d'Afrique subsaharienne et une vaste réserve de terres agricoles très fertiles, cela doit être mieux utilisé et capitalisé pour faire du secteur le plus grand espace d'employabilité des jeunes et de la population en général", a-t-il souligné.

Le Symposium et Foire du Cacao et du Miel se déroule du 5 au 6 octobre, au Palácio de Ferro, à Luanda, et rassemble des producteurs et des apiculteurs angolais de cacao et de miel, et qui présentent des produits et font la promotion du potentiel existant dans le pays.

Cet événement est une opportunité d'exposition, de diffusion, de promotion et de vente d'un produit véritablement national, mais aussi de sensibilisation à la nécessité d'échanges nationaux et internationaux en matière de production, d'industrialisation et de commercialisation de ces produits.