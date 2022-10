Ethiopie: Des pourparlers de paix en Afrique du Sud pour la plus grande guerre du moment sur notre planète

Addis Abeba — Alors que le bilan de l'attaque par drone contre des personnes déplacées à Adi Daero, dans le Tigré occidental, enregistrée le 4 octobre dernier, continue de s'alourdir, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a lancé une invitation aux responsables du gouvernement fédéral éthiopien et aux séparatistes de la région du Tigré pour un dialogue de paix convoqué en Afrique du Sud le dimanche 8 octobre prochain.

Le gouvernement éthiopien a déclaré qu'il était prêt pour la réunion dans le but de mettre fin aux combats qui ont tué des milliers de civils et déraciné des millions de personnes depuis novembre 2020, alors qu'aucune réponse officielle n'a encore été confirmée par le Front de libération du peuple du Tigré (Tplf), même si les rebelles avaient déjà déclaré le mois dernier qu'ils étaient prêts pour un cessez-le-feu et un processus de paix mené par l'Union africaine.

L'organisation intergouvernementale regroupant tous les pays du continent africain reconnus par la communauté internationale n'a pas jugé bon d'impliquer les Erythréens, considérés par de nombreux observateurs comme un obstacle au processus de paix. "Le dialogue est le seul moyen de mettre fin à ce conflit meurtrier", a déclaré Martin Griffiths, secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur des secours d'urgence.

Pour sa part, l'Église catholique du Tigré a une nouvelle fois exhorté tous les réseaux et partenaires catholiques, les chefs religieux nationaux et internationaux, les agences des Nations unies, les organisations, les gouvernements démocratiques et la communauté internationale à condamner le conflit et à venir en aide à la population in extremis par tous les moyens disponibles.

L'évêque de l'éparchie catholique d'Adigrat, Tesfaselassie Medhin, a appelé la communauté internationale à prendre réellement conscience du fait que la guerre du Tigré est la plus grande guerre active qui se déroule actuellement sur notre planète, dévorant le plus grand nombre de vies humaines.

Il est urgent de mettre fin aux bombardements aveugles de civils innocents et de permettre un accès humanitaire sans entrave à toutes les parties du Tigré, ainsi que de rétablir tous les services de base, d'instaurer un cessez-le-feu et un dialogue politique pour garantir une paix durable

Alors que le monde entier a les yeux rivés sur la guerre au Tigré, un conflit silencieux est en cours dans l'Oromia, qui s'étend sur le centre-ouest et le centre-sud du pays, où le Premier ministre Abiy mène des opérations militaires contre le Front de libération Oromo (OLA), recrutant même d'anciens membres du groupe armé.