Afrique: La 6ème AG de la FAAPA, une nouvelle étape dans la consolidation et la mutualisation des efforts des agences de presse africaines

Rabat — La 6ème Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), dont les travaux ont démarré jeudi à Rabat, constituera une nouvelle étape importante dans la consolidation et la mutualisation des efforts des agences de presse africaines, a affirmé la vice-présidente de la Fédération, Oumou Barry Sana. Cette première rencontre post-Covid offre également l'occasion pour l'instauration de véritables partenariats entre les agences de presse du Continent, a ajouté Mme Barry Sana qui s'exprimait lors de la cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale, notant que cette réunion constitue "un modèle en matière de coopération Sud-Sud".

Elle a également relevé que cette rencontre a pour but de donner une nouvelle dynamique à ce groupement professionnel et d'approfondir la réflexion sur le devenir des agences de presse africaines, ainsi que sur les choix stratégiques à adopter en vue de promouvoir et garantir les performances visant leur développement et leur rayonnement à l'échelon africain et international.

Mme Barry Sana, également Directrice centrale de l'Agence ivoirienne de presse (AIP), a, en outre, précisé que la thématique importante et pertinente choisie pour le séminaire inaugural de cette AG à savoir "post-Covid 19: défis et opportunités pour les agences de presse africaines", permettra sans aucun doute aux différents participants et décideurs de dégager des pistes stratégiques pour le développement des agences de presse africaines, à la lumière des conseils et approches qui seront partagés par les experts et consultants médias devant intervenir lors de ce séminaire.

Elle a, d'autre part, soutenu que les agences de presse africaines, qui sont confrontées à des défis majeurs sur le plan des choix stratégiques, ont aujourd'hui pris conscience de la nécessité de préconiser de nouvelles approches visant la recherche et le développement d'un nouveau business modèle, surtout après avoir subi de plein fouet les conséquences de la pandémie du Covid-19, qui a lourdement impacté le secteur de la presse et a remis fortement en cause le mode de travail et le système d'organisation classiques.

La place qu'occupe aujourd'hui la FAAPA dans le paysage médiatique africain se renforce de plus en plus dans un processus de développement et d'innovation, en dépit du contexte financier difficile auquel sont confrontées la plupart des agences de presse africaines, a-t-elle dit, rappelant, à ce propos, que l"'Appel de Casablanca", lancé le jour de la création de la FAAPA le 14 octobre 2014, a permis à des agences de presse africaines de contractualiser les rapports qui les lient à leurs Etats respectifs.

Elle a également souligné que la FAAPA a eu le mérite de fédérer les forces des agences de presse en termes d'investissement dans le capital humain, mettant en avant l'importance primordiale accordée par la Fédération panafricaine au domaine stratégique de la formation à travers la création en 2015 à Rabat du Centre africain de formation des journalistes (CAFJ) qui a organisé de nombreux séminaires et ateliers de formation au profit de plus de 300 journalistes et cadres des agences de presse africaines.

Mme Barry Sana a, sur un autre registre, tenu à exprimer sa profonde gratitude et ses vifs remerciements au président de la FAAPA et Directeur Général de l'Agence marocaine de presse (MAP), M. Khalil Hachimi Idrissi, pour les efforts déployés en vue d'assurer la réussite de cette Assemblée générale.

Prenant la parole à son tour, le Secrétaire général de l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), Georges Penintaex, a affirmé que l'Alliance cherche toujours à entretenir des relations étroites avec la FAAPA, insistant sur l'importance de la coopération, de la solidarité et de l'unité pour répondre aux défis d'aujourd'hui.

Après avoir rappelé la signature en 2015 d'un accord de coopération entre l'AMAN et la FAAPA, M. Penintaex a souligné que l'Alliance oeuvre à rassembler les agences de presse nationales des deux rives de la Méditerranée.

Pour sa part, le secrétaire général de la Fédération arabe des agences de presse (FANA), Farid Ayar, a indiqué que sa participation à cette AG est une occasion idoine pour échanger avec les responsables des agences de presse africaines sur les moyens à même de renforcer la coopération avec les agences de presse arabes.

L'échange d'informations entre les agences de presse arabes et africaines permettra de rapprocher les sociétés et les cultures et de promouvoir la compréhension mutuelle, a-t-il soutenu, saluant le rôle majeur de la FAAPA dans la diffusion des informations africaines de manière "objective et professionnelle".

De son côté, Younus Inayat, directeur des relations et du développement stratégiques au sein de l'Union des agences de presse de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), a affirmé que le Continent africain occupe une place de choix au sein de l'Union, qui compte parmi ses membres plusieurs pays africains.

Il a, dans ce sens, formé le voeu de voir cette Assemblée générale favoriser la promotion de la coopération avec l'Union des agences de presse de l'OCI, se félicitant du soutien et de la contribution des agences de presse africaines à toutes les initiatives prises par l'Union.

La cérémonie d'ouverture de cette Assemblée générale a été marquée par la projection d'un film institutionnel sur les actions entreprises et activités organisées par la FAAPA depuis sa création.

Cette Assemblée générale de deux jours sera marquée par la présentation du Rapport d'activités de la FAAPA, du Plan d'action 2022-2023, du Rapport sur la 8ème Réunion du conseil exécutif tenue à Dakar (Sénégal) et du Rapport et des statistiques sur le site web de la Fédération, outre des propositions sur les séminaires de formation.

Il s'agit aussi de l'examen du Rapport financier, du Règlement du Grand Prix FAAPA, de l'Amendement des Statuts de la Fédération, ainsi que de l'élection de membres de son conseil exécutif.

Il sera également procédé à la remise du Grand Prix de la FAAPA 2020-2021 pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, ainsi qu'à la signature de plusieurs conventions de partenariat et de coopération.

Au programme de cette Assemblée générale, figure aussi l'organisation d'un séminaire sous le thème "Post-Covid : Défis et opportunités pour les agences de presse africaines".

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l'information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.