Afrique: Les médias africains appelés à être "le creuset de la construction démocratique" chez les opinions publiques du Continent

Rabat — Les médias africains sont appelés à être "le creuset de la construction démocratique" chez les opinions publiques du Continent, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid. "La diversité d'opinion qui est au coeur de tout projet démocratique doit constituer notre belle richesse, et non un motif de division, voire d'exclusion. Ainsi, les médias africains sauront être le creuset de la construction démocratique chez nos opinions publiques respectives", a souligné le ministre qui intervenait à l'ouverture de la 6ème Assemblée générale de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA), invitant les médias africains à être "les avocats de l'opinion libre et les gardiens de l'information sacrée".

La presse africaine, à tous les égards, "se doit de se défaire des œillères politiques héritées d'un autre monde", a-t-il enchaîné, notant que "sous l'impulsion de nos médias et de nos leaders, l'Afrique est aujourd'hui la terre d'opportunités qui fait la Une de tous les magazines économiques, car le Continent regorge de potentialités qui ne demandent qu'à être exploitées à bon escient pour faire de ce siècle celui de l'Afrique".

"Il vous revient, femmes et hommes de médias, de ne laisser à aucun moment nos peuples céder aux sirènes de l'identitarisme étroit, principal allié de l'extrémisme et annonciateur de lendemains qui déchantent, d'autant que l'Afrique a eu pour principale identité le dialogue et l'ouverture", a-t-il insisté.

"C'est ce message d'espoir et d'espérance que délivre SM le Roi Mohammed VI à travers Ses Hautes instructions et Son engagement permanent au service du Continent", a relevé M. Bensaid, rappelant que le Royaume, sous la conduite éclairée du Souverain, a fait le choix d'un engagement indélébile au service du Continent africain, de la coopération intra-africaine et d'une Afrique qui fait confiance à l'Afrique.

A travers Son action, SM le Roi a démontré que la solidarité africaine n'était pas un lointain souvenir, qu'elle répond à une réalité et à une nécessité de développement pour le Continent, a poursuivi le ministre.

Il a, en outre, souligné que cette réunion est d'autant plus importante et pertinente qu'elle intervient au sortir d'une crise sanitaire mondiale dans laquelle les médias ont joué un rôle important et crucial qui a mis en lumière la dangerosité du phénomène des "fake news" et la centralité du travail journalistique classique, ajoutant que la FAAPA "nous tient particulièrement à coeur pour le message qu'elle envoie au monde et pour les objectifs qu'elle se trace".

"Ensemble et avec le soutien résolu du Royaume du Maroc, nous nous attèlerons à lever les clivages linguistiques hérités et à faire de notre diversité culturelle notre principale force", a assuré M. Bensaid, faisant observer qu'"autour de nous, une nouvelle Afrique se dessine, une Afrique qui bouscule les codes préalablement établis et repousse les lignes des certitudes d'autrefois".

"L'Afrique est d'abord et avant tout un espace de solidarité entre les peuples et de dialogue des civilisations. L'Afrique est une idée, elle n'est pas l'apanage d'une région du monde ni d'une idéologie ou d'une grille d'analyse unique", a-t-il soutenu, précisant que c'est "un ensemble de valeurs que nous portons et qui sont ô combien importantes dans les médias, un maillage culturel qui nous unit dans notre diversité, qui est en continuelle gestation et à laquelle chacun apporte sa propre touche".

Le ministre a, sur un autre registre, affirmé que Rabat où se tient cette Assemblé générale est une cité qui, à travers sa mue permanente, rappelle "le destin commun que nous partageons tous et l'attachement que nous avons à la défense des valeurs qui nous sont chères".

Et de conclure en affirmant qu'"en allant à la découverte de la grande histoire de cette ville, elle vous rappellera aujourd'hui qu'il de votre ressort, hommes et femmes de médias d'Afrique de renforcer notre unité, nos échanges, nos cultures et de sceller notre communauté de destin".

Cette Assemblée générale de deux jours sera marquée par la présentation du Rapport d'activités de la FAAPA, du Plan d'action 2022-2023, du Rapport sur la 8ème Réunion du conseil exécutif tenue à Dakar (Sénégal) et du Rapport et des statistiques sur le site web de la Fédération, outre des propositions sur les séminaires de formation.

Il s'agit aussi de l'examen du Rapport financier, du Règlement du Grand Prix FAAPA, de l'Amendement des Statuts de la Fédération, ainsi que de l'élection de membres de son conseil exécutif.

Il sera également procédé à la remise du Grand Prix de la FAAPA 2020-2021 pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, ainsi qu'à la signature de plusieurs conventions de partenariat et de coopération.

Au programme de cette Assemblée générale, figure aussi l'organisation d'un séminaire sous le thème "Post-Covid : Défis et opportunités pour les agences de presse africaines".

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l'information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.