Ile Maurice: Accident à Pointe-des-Lascars - Les filles décédées devaient prendre part aux examens

Le tragique accident de Pointe-des-Lascars, qui a fait deux morts et six blessés, a créé un vif émoi chez les Mauriciens. Les deux mortes, mineures, étaient encore scolarisées et devaient prendre part à des examens cette semaine. Parmi les six blessés, trois d'entre eux, dont le chauffeur, sont encore admis à l'hôpital. Ils n'ont pu être entendus par la police jusqu'à présent.

Rivière-du-Rempart est sous le choc depuis mardi. Car deux jeunes filles du village, âgées de 15 et 17 ans (et non 19, comme annoncé par la police mardi), ont été tuées dans l'accident. La voiture dans laquelle elles voyageaient, conduite par un policier de 20 ans, a dérapé, percuté un arbre, a repris sa course avant de faire plusieurs tonneaux, projetant sur l'asphalte les sept passagers qui s'y trouvaient, avant de terminer sa course contre un autre arbre. Trois des rescapés, dont le chauffeur, Kabir Sungum, sont toujours admis à l'hôpital, alors que les trois autres, dont la sœur aînée de la victime Saraah Lootfun, ont pu regagner leur domicile mais sont traumatisés. Les funérailles des deux jeunes filles ont eu lieu hier. L'autopsie a attribué leur décès à des chocs multiples.

Consternation chez les Lootfun, à Schoefield Road. La famille ne comprend pas comment Saraah et sa sœur aînée, qui sont toutes deux en Grade 10 au collège Simadree, ont pu se retrouver dans cette voiture. C'est ce que confie un proche. Pourtant, mardi matin, les parents des jeunes filles les ont déposées devant la porte du collège comme à l'accoutumée. Saraah devait prendre part à un examen de science.

C'est dans l'après-midi que les parents des deux sœurs ont appris que leurs enfants ont été victimes d'un accident de la route et que l'une d'elles a été tuée sur le coup. Ils n'osent même pas imaginer l'horreur vécue par leurs filles lorsque la voiture a dérapé.

Assise dans sa maison, devant la dépouille de Saraah, sa sœur aînée est figée. Depuis mardi, elle parle à peine. Il en va de même pour ses parents. "Ils sont dévastés. C'est difficile de perdre un enfant. Saraah était une jeune fille pleine de vie et très sociable. Elle avait tout pour réussir", confie ce proche. Les amies de la jeune fille, qui ont été nombreuses à lui rendre un dernier hommage, se souviennent d'elle comme d'une camarade toujours à l'écoute. Elles ignorent cependant comment elle a pu se retrouver dans cette voiture. Hier, jour de ses funérailles, elle aurait dû prendre part à un examen d'anglais et sa compagne dans la mort, Kelina Mohono-Naiko, devait démarrer sa série d'examens ce matin.

Cris et larmes

Au domicile de Kelina MohonoNaiko, qui se trouve à quelques mètres de la maison des Lootfun, le chagrin est à son comble. Ses proches ne peuvent retenir cris et larmes qui s'entendent à la ronde. Kelina Mohono-Naiko, qui était en Grade 8, a, comme sa voisine, été tuée sur le coup. Selon ses amis, la jeune fille de 15 ans était absente du collège Universal, mardi. Son oncle, Vinay Naiko, explique que c'est la police qui a annoncé la triste nouvelle à ses parents. Mais il se demande comment un policier de 20 ans a pu prendre le volant alors qu'il était ivre et comment il y avait huit personnes dans la voiture. Un proche, qui ne cache pas sa colère, se demande comment ce policier a pu prendre un risque pareil. "Kouma ou kapav pran volan kan ou sou? Kan ou koné ou anvi bwar, ou pa kondir pou met lavi lézot an danzé."

Cet accident a eu lieu mardi, vers 14 h 20. La voiture se dirigeait vers Pointe-des-Lascars quand, à un moment, le policier Kabir Sungun, en poste à la Special Supporting Unit et qui est aussi un habitant de Rivière-du-Rempart, a perdu le contrôle du véhicule. Les témoins de la scène ont essayé de secourir les victimes avant d'alerter les secours. Les services d'urgence arrivés sur place n'ont pu que constater le décès des deux jeunes filles, tandis qu'une partie des blessés ont été acheminés à l'hôpital Dr Bruno Cheong de Flacq et l'autre à l'hôpital SSRN de Pamplemousses.

Le chauffeur, également blessé, a été, quant à lui, soumis à un alcotest, qui s'est révélé positif. Il a expliqué à ses collègues qu'il était au volant de la voiture lorsqu'il a perdu le contrôle et avait à bord sept autres passagers, âgés entre 15 et 21 ans. Il a été arrêté et est surveillé par une sentinelle à l'hôpital.

Les deux autres rescapés, des habitants d'Amaury et de Roches-Noires, sont toujours admis dans le centre de soins. Leur état de santé est toutefois stable. L'express a tenté de recueillir leurs témoignages, mais leurs parents s'y sont opposés, soutenant qu'ils sont toujours en état de choc et qu'ils ne sont pas prêts à revenir sur ce tragique accident.