Algérie: Championnat arabe de Kayak - 7 médailles dont 3 en or pour l'Algérie

Le Caire — La sélection algérienne (messieurs/dames) de Kayak a remporté sept médailles (3 or et 4 argent), lors de la première journée des championnats arabes-2022 qui se déroulent au Caire en Egypte (5-7 octobre), a-t-on appris de la Fédération nationale des Sociétés d'Aviron et de Canoë Kayak (FASACK).

Les trois médailles d'or ont été l'œuvre de Kheris Amira et Arabi Anfel (K2 seniors/ 500m), de Kihel Assem et Berkani Mehdi (K2 juniors/500m) et de Haïdra Ayoub-Bentouati Ryad-Kihal Assem et Sadji Ramy (K4 seniors/500m).

De leur côté, Kihel Assem (K1 juniors/500m), Harrats Wissem (K1 juniors/500m), Kheris Amira (K1 seniors/500m) et le duo Haïdra Ayoub-Sadji Ramy (K2 seniors /500m) ont décroché l'argent.

Chez les messieurs, le groupe est composé d'Ayoub Haïdra, Ramy Sadji et Ryad Bentouati chez les seniors ainsi que Mahdi Berkani et Kihel Assem chez les juniors, alors que le groupe féminin se compose d'Amira Kheris et Anfal Arabi chez les seniors, ainsi que Harrats Wissem chez les juniors.