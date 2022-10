Ile Maurice: Le prix du cotomili augmentera par Rs 25 ou plus par paquet

Les services météorologiques ont déjà annoncé que cet été sera encore plus chaud et sec que les années précédentes, ce qui inquiète les planteurs, surtout ceux qui vendent le cotomili. Car la coriandre fait partie des fines herbes qui poussent mieux dans un environnement humide et froid. D'ailleurs, le stock de cotomili s'épuise déjà peu à peu. "Nous appréhendons beaucoup l'été à venir. Pour l'instant, on peut dire que nous avons un stock de 75 % de cotomili que nous pourrons continuer à vendre jusqu'à la fin d'octobre. Mais en novembre, ce sera plus difficile. Nous aurons peut-être seulement 30 % de la récolte habituelle ou même moins", explique un planteur et marchand de fines herbes dans le Nord.

Aujourd'hui, un paquet de cotomili se vend entre Rs 10 et Rs 20, dépendant de la grosseur. Dans le commerce de gros, la coriandre est à Rs 75 la livre. Pour cet été, plusieurs planteurs que nous avons interrogés déclarent que le prix à la livre risque de doubler, voire d'augmenter par Rs 125 ou plus, et impacter le prix de vente aux consommateurs qui variera entre Rs 25 et Rs 30 le paquet. "Nous serons obligés d'augmenter les prix car la coriandre se fera de plus en plus rare et sera plus difficile à planter", explique un autre planteur.

Kreepaloo Sunghoon, président de la Small Planter's Association, explique qu'en effet, le prix de la coriandre prendra bien l'ascenseur bientôt. "Li pou vinn bien difisil pou plant kotomili an plin-er sa lété-la." Il ajoute cependant que des cours ont été donnés à plusieurs planteurs par le Food and Agricultural Research and Extension Institute pour pouvoir sauver leurs plantations de coriandre contre cet été qui s'annonce très dur.

"Plusieurs cours ont été donnés pour réussir à planter de la coriandre en été. Il a été conseillé de faire de l'ombre dans les plantations entre autres, mais rien n'assure que nous en aurons autant qu'en hiver."