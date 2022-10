Congo-Brazzaville: Santé publique - Renforcement des capacités sur le leadership et le management

Le personnel du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a été en formation sur le leadership et le management, du 3 au 5 octobre à Brazzaville, afin d'assurer une meilleure prise en charge de la maladie.

L'objectif est d'offrir aux bénéficiaires de la formation des exercices pratiques de renforcement des compétences liées au leadership et à la gestion, de développer le style de leadership, de construire une vision partagée, de favoriser une culture d'apprentissage y compris la rétroaction.

Le paludisme, en efet, demeure un réel problème de santé publique au Congo. La maladie est l'une des premières causes de consultation avec 71%, d'après le rapport du PNLP 2021, soit 56% d'hospitalisation et 42% du taux de mortalité. En consultation externe, le paludisme représente 66% des causes d'hospitalisation et 23% des causes de décès au niveau des hôpitaux.

Le vecteur le plus fréquent est l'anophèle gambiae avec la principale espèce plasmodiale. Toute la population est exposée au risque de contracter la maladie mais les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans constituent les groupes les plus vulnérables.

L'atelier de formation sur le leadership et le management a été clôturé par le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Jean Ignace Tendelet. Il a été organisé avec l'appui financier du Fonds mondial.

Jean Ignace Tendelet a assuré à leur partenaire le Catholic relief services (CRS) de la continuation du renforcement de collaboration et la coordination de leurs actions visant à appuyer l'amélioration de la qualité des services de santé.

Le représentant du CRS, Amakala Constantin Sodio, a rappelé le travail exécuté par le PNLP, notamment le séminaire de formation, la période de coaching d'équipe ainsi que cette formation sur le leadership et le management.

Selon lui, le staff du programme de lutte contre le paludisme a bénéficié des connaissances pour devenir des gestionnaires et leaders afin d'apporter les reformes dans les administrations.

En rappel, le CRS est une approche qui vise à renforcer systématiquement la capacité des partenaires gouvernementaux à devenir et à rester récipiendaires principaux pour les subventions du Fonds mondial. Il a bénéficié de la subvention NFM3 paludisme du Fonds mondial pour une période allant de janvier 2020 au 31 décembre 2023. A cet effet, le PNLP est le sous-récipiendaire qui aura la charge de la gestion des fonds destinés à la mise en œuvre de certaines activités, conformément au contrat qu'il va signer avec le CRS.