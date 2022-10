Ile Maurice: Projet Monaco Explorations - Deux mois de recherches scientifiques dans l'océan Indien

Pendant deux mois, le navire sud-africain S.A. Agulhas II voguera dans l'océan Indien avec pour mission d'y mener des recherches scientifiques. Après avoir appareillé d'Afrique du Sud le 3 octobre, il sera à Maurice le 10 octobre et reprendra sa route, deux jours plus tard, en direction de La Réunion. Ce navire a pour mission des recherches marines dans l'océan Indien. La Société des Explorations de Monaco est une plateforme au service de l'engagement du Prince Albert II et œuvre pour la gestion durable et la protection de l'océan.

Le souverain monégasque soutient que l'océan recèle de trésors et doit d'être mieux connu. "Mieux les connaître est indispensable pour assurer la protection de notre planète. C'est pour ces raisons qu'au-delà de l'héritage historique et familial, j'ai ressenti la nécessité de relancer les Explorations de Monaco, inaugurées par Albert Ier il y a un peu plus de 100 ans." Ainsi, lors de ce grand voyage, l'équipage scientifique composé de chercheurs effectuera quatre escales lors d'un périple d'environ 7300 milles marins (13 500 km). Il cible deux espaces maritimes: le banc Saya de Malha, l'un des plus vastes herbiers au monde, où 15 jours d'investigations sont prévus, et une sélection d'îles, dont les alentours de Saint-Brandon, et de monts sous-marins se trouvant sur le trajet de la mission. Gilles Bessero, directeur de la société des Explorations de Monaco, agit comme chef de mission.

La première étape du projet Monaco Explorations - approuvé dans le cadre de la Décennie des Nations unies pour les sciences océaniques au service du développement durable 2021-30 - comprend quatre axes et sera "orienté par les quatre thématiques principales des Explorations de Monaco : la protection des coraux, la protection de la megafaune, les aires marines protégées et les nouvelles techniques d'explorations". Faire découvrir cette mission et ses enjeux est un élément essentiel pour tout l'équipage, surtout pour inciter à l'engagement pour la protection des océans.

"L'objectif de la mission est également de valoriser les contenus, connaissances et ressources issus de cette opération, en favorisant l'échange et la transmission des savoirs avec le plus grand nombre, par un programme de médiation varié qui va, dans ses différentes composantes, s'adresser à un large public, aux acteurs de la société civile et aux decideurs."

Le Prince Albert II de Monaco sera en déplacement dans la région entre le 20 et le 27 octobre