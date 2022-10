Ile Maurice: Metro Express - La ligne Curepipe - Port-Louis lancée intégralement ce week-end

Les travaux de la phase 2C du Metro Express, reliant Phoenix à Curepipe, tirent à leur fin. Le tracé initial devait relier Curepipe à Port-Louis, sauf que la décision a été prise pour que la ligne du tram soit lancée en plusieurs phases, depuis 2020. La phase une, de Rose-Hill à Port-Louis, a été la première à être achevée et lancée, suivie de la phase 2A, reliant Rose-Hill à Quatre-Bornes. Le dernier tronçon, de Phoenix à Curepipe, dont la construction devrait prendre fin en décembre, sera lancé ce week-end, affirme-t-on dans le milieu.

D'ailleurs, lors d'une visite des lieux en juillet à Curepipe pour constater la progression du chantier, Pravind Jugnauth avait annoncé que le trajet Port-Louis-Curepipe serait opérationnel fin septembre/ début octobre, au lieu de décembre 2022. Les parties concernées ont pu rattraper leur retard et les opérations commerciales pourront débuter plus tôt que prévu, avait affirmé le Premier ministre dans une déclaration à la presse.

Le service commercial sera inauguré en grande pompe ce dimanche, en présence du Premier ministre et des membres du gouvernement, comme c'était le cas pour le lancement des phases précédentes, soit la desserte Rose-Hill-Quatre Bornes le dimanche 20 juin 2021 et celle de Quatre-Bornes à Phoenix le 8 mai 2022. Le trial run vers Curepipe a pris environ deux mois. Sept stations seront opérationnelles sur ce tronçon. Elles sont : Phoenix Mall Station, Palmerston Station, Vacoas Central, Sadally Station, Floreal Station, Curepipe North Station et Curepipe Central.

Pour les ouvriers de Larsen & Toubro (L&T), l'heure est à l'étape de finition, qui comprend notamment le nettoyage des gares avant la mise en opération du service de tram. Les mairies de Curepipe et de Vacoas ont enclenché les préparatifs afin d'accueillir les premiers trams dans leur ville respective. De son côté, Metro Express Ltd (MEL) poursuit ses réunions d'opération et de maintenance hebdomadaires sur le tronçon Curepipe-Phoenix, en marge du lancement du service commercial.

Cependant, avec la mise en opération de la ligne Curepipe-Phoenix, la question de rentabilité du service de tram sera une nouvelle fois au coeur des débats. Le 10 mai, réagissant à la publication des comptes de MEL, qui affichaient des pertes de Rs 500 millions, Alan Ganoo, ministre du Transport et du Métro Léger, avait affirmé que le tram serait profitable quand il serait pleinement opérationnel. Il prévoit d'ailleurs entre 50 000 et 55 000 voyageurs au quotidien.

De son côté, Das Mootanah, Chief Executive Officer de MEL, avait tout le temps affirmé que la rentabilité serait atteinte une fois le projet complété. "Nous n'opérons que la moitié du réseau. En termes de rentabilité, je pense que le Covid-19 a un peu affecté notre opération. Nous continuons à améliorer. Nous sommes optimistes que nous atteindrons nos objectifs. Toulétan nou'nn dir o nivo profi, sé kan nou konplet nou tras dé 26 km." C'était le 3 octobre 2020, un an après le lancement officiel du projet qui s'est tenu au dépôt de Richelieu et sept mois d'opérations, célébrant ainsi les deux millions de passagers qui ont voyagé à bord du tram.