Ile Maurice: Alain Ramanisum - "Mo ti frer Xavier Figaro ti pou bien kontan la"

La soirée dédiée aux Mauritius Music Awards s'est tenue samedi. Une remise de trophées organisée par Elysium Events de Bryan Rushdie au Côte-d'Or National Sports Complex. Bien que la chanteuse Fanny J ait conquis plus d'un, plusieurs artistes se sont succédé sur scène pour remporter des trophées à la suite du vote du public. Le chanteur qu'on ne présente plus et qui a fait mouche avec des titres phares comme Li Tourne ou Prizonie, à savoir Alain Ramanisum, a remporté le Gold Award ou Disque d'or. Une distinction qui s'ajoute à la carrière déjà bien remplie du chanteur militant, qui n'a plus rien à prouver.

En tournée actuellement, c'est de Strasbourg qu'Alain Ramanisum nous a parlé, tout ému et reconnaissant. "Je remercie Elysium Events pour cette initiative de saluer les artistes. Je dois dire que j'apprécie le gros travail abattu par l'équipe de Bryan Rushdie. Avant, il y avait des prix comme le Disque de l'Année. Mais ce trophée-là, c'est énorme. C'est une joie immense pour toute mon équipe, mes parents, mon frère Désiré Ramanisum, qui est allé récupérer le trophée à ma place", déclare Alain Ramanisum, qui dédie ce trophée à son groupe Ravanna.

En plus d'être reconnu pour les causes qu'il défend et ses succès musicaux, ce n'est pas seul que le chanteur a marqué les esprits car durant la soirée de remise de trophées, sa compagne Laura Beg a aussi décroché le titre de Best Female Vocalist of The Year. Une distinction qui ravit Alain Ramanisum. "Mo bien kontan ki Laura Beg finn gagn sa trofé-la. Sé enn gran fierté parski Laura osi inn komans parey dan lamizik. Linn konn 'des hauts et des bas' parey."

Des projets, Alain Ramanisum en a plein la tête. Après sa tournée internationale, il compte se produire localement et programme, notamment, pour bientôt un concert au Domaine St-Aubin et un autre au Splash N Fun Leisure Park. Mais il ne prévoit pas d'album avant la fin de l'année. Il précise toutefois à ses fans qu'il travaille sur ses prochains singles. Des fans basés à Maurice et à l'étranger qu'il n'oublie pas de remercier d'avoir voté pour lui.

Alain Ramanisum jette un regard positif sur l'avenir musical. Il espère voir la persévérance chez chaque artiste à qui il conseille de rester fort. "Mo espéré ki bann dimounn ki okip lamizik dan Moris pou kontinié fer kitsoz pou lamizik, bann ki éna pouvwar pou promouvwar nou, ed bann zenn parski bien trwakar létan kan nou al santé déor, sé organizater ki pey nou biyé. Mo espéré nou gagn bann ed finansié, mo dir mersi bann média."

Il reste modeste et dédie aussi son Disque d'Or à une personne qui lui était chère, décédée cette année, le batteur Xavier Figaro. "Mo ti frer ti pou bien kontan la." Chapeau l'artiste.