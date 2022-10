Soudan: Secteurs Ministériels conjoints approuvent la stratégie nationale pour combattre le blanchiment d'argent

Khartoum — Les secteurs ministériels conjoints du Conseil des Ministres ont approuvé, lors de leur réunion aujourd'hui dirigée par le Ministre par intérim de la Défense, lieutenant-général Yassin Ibrahim Yassin, la stratégie nationale de la lutte contre le blanchiment d'argent 2022-2024, présentée par le Ministre par intérim de la Justice, Mohamed Saeed Al-Hilu.

La stratégie comprend de nombreux objectifs, dont le plus importante est la compréhension unifiée des risques de crimes de blanchiment d'argent sous la lumière de l'évaluation nationale des risques en préparation pour prendre les mesures exécutives nécessaires pour les réduire, le développement et la mise à jour des lois et des régulations et publications liées à la lutte contre le blanchiment d'argent conformément aux normes internationales, ainsi que l'existence de systèmes et de mécanismes nationaux efficaces pour la coopération et la coordination régionales et internationales pour combattre les crimes de blanchiment d'argent.

La réunion des secteurs ministériels a salué le niveau de la stratégie et les efforts déployés pour la préparer, soulignant le rôle croissant du Comité National pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en recommandant l'importance d'utiliser les technologies modernes dans le processus de contrôle des frontières.