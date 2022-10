Afrique: Al-Burhan reçoit les lettres de créance d'un certain nombre d'ambassadeurs non-résidents au pays

Khartoum — Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire, Général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui au Palais Républicain les lettres de créance des ambassadeurs de Slovaquie, du Mali et du Vietnam comme ambassadeurs non-résidents au Soudan.

L'Ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de Slovaquie au Soudan, Lenka Malikova a exprimé dans une déclaration à la presse sa joie de présenter ses lettres de créance, soulignant la nécessité d'œuvrer pour la paix et la stabilité du Soudan, et de pousser en avant et développer les relations bilatérales entre les deux pays pour répondre aux aspirations des peuples des deux pays.

L'ambassadeur Malien non-résident au Soudan, Abu Bakr Diyala, a fait allusion aux relations historiques avec le Soudan, en disant : "Nous nous œuvrons pour les développer vers des horizons plus larges, de manière à renforcer la coopération et les intérêts communs."

Par ailleurs, l'ambassadeur non résident du Vietnam au Soudan, Nguyen Hai Dung, a affirmé le souci de son pays de promouvoir les relations bilatérales et d'ouvrir de nouveaux horizons de coopération conjointe entre le Soudan et le Vietnam.