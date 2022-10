Congo-Brazzaville: CAF-C1 - Report du match entre RC Kadiogo et V.Club à Cotonou

Au regard de la situation politique au Burkina Faso, la Confédération africaine de football (CAF) a accédé à la demande de report du match aller du deuxième tour préliminaire de la Ligue des champions entre Rial Club Kadiogo et V.Club, rencontre du reste délocalisée à Cotonou, au Bénin.

Rial Club Kadiogo du Burkina Faso et l'AS V.Club de Kinshasa devraient s'affronter, le 8 octobre à Cotonou, au Bénin, au regard de la situation politique au Burkina Faso avec un second coup d'Etat au cours de cette année. La CAF avait donc délocalisé le match aller à Cotonou, mais le club burkinabé a introduit une requête pour un éventuel report. Après examen de la question à la Commission d'organisation des compétitions interclubs, la CAF a accédé à la demande de Rial Club Kadiogo. Le match est donc renvoyé au 16 octobre, toujours à Cotonou, considérant le report comme un cas de force majeure.

Dans sa correspondance au club demandeur du report, la CAF a précisé : " Le club burkinabé assume tous les frais qui seront payés par l'AS Vita Club pour se rendre de nouveau au Bénin pour la nouvelle date du match ". Elle a demandé à V.Club de choisir entre le 19 et le 20 octobre comme date du match retour au stade des Martyrs de Kinshasa.

L'on note que le club vert et noir de Kinshasa séjournait déjà à Cotonou pour cette rencontre avant la décision du report, du reste prévisible. V.Club a joué un match de fixation contre l'AS Cotonou, club local. Et les deux équipes se sont quittées sur une égalité d'un but partout.

Alors que le championnat national de football n'a pas encore démarré, V.Club a livré un match de préparation au pays, avant de se diriger vers Cotonou. Les joueurs de l'entraîneur Raoul Jean Pierre Shungu s'étaient imposés, le 29 septembre à Kinshasa, face aux Brazzavillois de Diables Noirs par deux buts à un. Des réalisations d'Etekiama Agiti à la 26e mn et Merveille Kikasa Wamba au milieu de la seconde période. V.Club prenait ainsi sa revanche après la défaite lors de la première confrontation entre les deux équipes, à Brazzaville, quelques jours plus tôt, par la même marque d'un but à deux.