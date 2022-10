Ouganda: Enjeu sécuritaire à l'Est - Vital Kamerhe invite la RDC, le Rwanda et l'Ouganda à un dialogue franc

En tournée récemment dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), précisément dans son fief de Bukavu, le président national de l'Union pour la nation (UNC), Vital Kamerhe, en a profité pour prendre langue avec les différentes parties impliquées dans la crise sécuritaire qui sévit dans cette partie du pays.

La tournée débaptisée " Amani " s'est avérée une belle opportunité pour Vital Kamerhe de forger une solide conviction sur la problématique de l'insécurité, en accordant une oreille attentive aux doléances des différentes forces politiques et sociales trouvées sur place.

Ainsi donc, tout au long de son séjour à l'Est du pays, il a reçu, tour à tour, plusieurs personnalités détentrices des recettes pouvant contribuer à la restauration de la paix. Il s'agit, entre autres, de la représentante du secrétaire général des Nations unies, Bintou Keita; de l'ancien président nigérian et diplomate, Olusegun Obasanjo; des diplomates accrédités en RDC; des leaders du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri, etc. Au-delà des officiels, Vital Kamerhe a également conféré avec les chefs coutumiers, les responsables des différentes confessions religieuses, les représentants des corps de métiers, les étudiants, les femmes, les jeunes ...

C'est à la lumière de ces auditions que le leader de l'UNC a pu concevoir son plan de sortie de crise ayant pour base la théorie de " L'œil du cyclone au centre d'un triangle ". En fait, la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, serait au cœur dudit plan cristallisé autour des pays directement impliqués dans la problématique sécuritaire de l'Est, en l'occurrence la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Ces trois pays constituant le fameux triangle au centre duquel se meut le M23 n'ont d'autre alternative que de dialoguer sincèrement pour le bien des communautés vivant dans les contrées limitrophes.

A en croire des sources proches de l'ex-directeur de cabinet du président Félix Tshisekedi, ce plan de sortie de crise repose sur un certain nombre des recommandations dont le dépôt avant tout des armes par le M23, le bannissement de la xénophobie et du tribalisme, etc. D'autres recettes proposées mettent une emphase particulière sur le principe de bon voisinage, de la cohabitation pacifique entre la RDC et tous ses états voisins, le respect de la souveraineté des États et la cohabitation pacifique de toutes les communautés locales.

D'après les proches du leader de l'UNC, son plan de sortie de crise aurait reçu l'adhésion populaire manifestée par un engouement exceptionnel à travers les villes et cités visitées.