Congo-Brazzaville: Education - Lancement de l'étude sur la gestion des enseignants au Congo

Les 5 et 6 octobre, les cadres du ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire et secondaire, de l'Unicef Congo et les partenaires techniques, financiers ainsi que d'autres parties prenantes de l'éducation ont participé à un atelier de démarrage de la recherche " Teachers for all " en République du Congo, afin de pouvoir orienter la politique du déploiement et du maintien des enseignants dans les écoles.

L'objectif de l'atelier a été de permettre aux partcipants d'identifier les défis pertinents dans le contexte du Congo pour qu'ils créent ensemble un agenda de recherche. Les travaux, organisés par l'Unicef en collaboration avec le ministère en charge de l'Education, ont été l'occasion de réfléchir sur les questions de recherche, la méthodologie et tout ce qui peut être approfondi pour que cette réflexion puisse leur permettre d'avoir des données fiables et de qualité, afin de conduire une politique fiable du déploiement et du maintien des enseignants dans les écoles.

" Cette recherche va porter sur l'allocation des enseignants. On sait qu'en Afrique subsaharienne, il y a un manque critique d'enseignants puisqu'il faudrait, selon l'Unesco, recruter six millions d'enseignants d'ici à 2030 pour garantir au moins un enseignant pour quarante élèves ; ça c'est une problématique en nombre d'enseignants, combien d'enseignants qu'il faut recruter ? ", a déclaré, à l'issue de l'ouverture des travaux, le chercheur Education au Centre de recherche Unicef, Pierre Gouedard. Il a souligné que c'est une problématique qui a déjà un fond, c'est-à-dire de savoir si une fois les enseignants sont recrutés, qu'est-ce qu'on en fait et comment ces enseignants seront répartis sur le territoire pour assurer un maillage optimal.

" Nous, notre problématique de recherche c'est de regarder s'il y a des zones où on a du mal à envoyer les enseignants ; ces enseignants qu'on envoie sur le terrain sont-ils suffisamment qualifiés ? Arrivons-nous vraiment à garantir l'égalité de chances des enfants en leur offrant les ressources pédagogiques dont-ils ont besoin ? " , s'est-il demandé.

En rappel, les pays africains sont confrontés à la pire insuffisance d'enseignants au monde. Pour combler ce déficit et parvenir à l'éducation primaire universelle d'ici à 2030, 6,1 millions d'enseignants du cycle primaire doivent être recrutés rien qu'en Afrique. Avec un ratio élèves/enseignant moyen de 39 :1 dans les écoles primaires publiques. Les pays africains doivent redoubler d'efforts pour former et retenir davantage d'enseignants à moyen et long termes. Cependant, à court terme, ils doivent également s'assurer que les enseignants existants sont répartis de manière équitable et efficace, à la fois entre les écoles et au sein de celles-ci.