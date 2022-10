Algérie: Chan Algérie 2023 -lles forces en présence

Le décor est planté pour la septième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) qui se disputera du 13 janvier au 4 février en Algérie.

La compétition mettra aux prises, pour la première fois de son histoire, dix-huit sélections. Elle sera relevée avec notamment la présence du Maroc, double tenant du titre (2018-2021); de la République démocratique du Congo, double vainqueur (2009 et 2016); la Libye, championne en 2014. Seule la Tunisie, vainqueur de l'édition 2011, manque à l'appel. Les anciens finalistes présents comme le Mali, le Ghana et l'Angola ambitionnent d'être sacrés pour la première fois. L'Algérie, pays organisateur, aimerait imiter le Maroc pour son retour en compétition douze ans après. Les Lions sénégalais sont eux aussi de retour après onze ans d'attente. Le plateau de la compétition est donc très riche.

Les forces en présence

Groupe E : Le Congo n'est pas logiquement favori dans cette compétition. Les Diables rouges auront leur carte à jouer dans le groupe E avec le Cameroun et le Niger comme adversaires.

Cameroun : Dans le groupe E, les Lions indomptables sont les favoris. En Algérie, les Camerounais participeront à leur cinquième phase finale. Ils avaient occupé la 4e place lors de la dernière compétition qu'ils ont organisée à domicile, s'inclinant 0-2 face à la Guinée après avoir été battus en demi -finale 0-4 face au Maroc. En 2018, le Cameroun a terminé dernier de son groupe avec un point et éliminé dès le premier tour. En 2011 et 2016, les Lions indomptables ont été éliminés en quarts de finale respectivement par l'Angola (0-0 puis 7-8 aux tirs au but) puis par la Côte d'Ivoire (0-3). Après avoir atteint des demi-finales, le Cameroun peut revoir ses ambitions à la hausse.

Congo : Les Diables rouges participeront à leur quatrième phase finale après 2014, 2018 et 2020, décalée en 2021. Dans cette compétition, le Congo ambitionne au moins atteindre le dernier carré. Lors de leurs trois dernières participations, les Diables rouges ont été éliminés à deux reprises à l'étape des quarts de finale, après les épreuves fatidiques des tirs au but. Au Cameroun, les Congolais se sont inclinés 4-5 face au Mali, futur finaliste après un score de 0-0 au temps règlementaire. En 2018, le Congo s'est incliné 3-5 aux tirs au but également, après un score de 1-1 au temps règlementaire face à la Libye. A chaque fois, il échoue de peu.

Niger : Comme le Congo, le Niger participera lui aussi à sa quatrième phase finale. Lors de ses deux dernières apparitions, le Mena n'a pas réussi à dépasser le premier tour, éliminé en terminant troisième de son groupe avec deux points. Il avait essuyé le même revers en 2016 en terminant dernier du groupe avec un point. Le Mena a pour meilleure performance les quarts de finale atteints en 2011 après s'être incliné 3-4 face au Soudan.

Groupe A

Algérie : Dans le groupe A, l'Algérie, pays organisateur, retrouve la compétition douze après sa première et dernière participation. Elle a de quoi prouvé après sa participation en 2011 au cours de la quelle, elle avait atteint les demi-finales. Les Fennecs ont été éliminés aux tirs au but 6-7 par le Ghana, après un score de 1-1 au temps règlementaire. L'Algérie va se mesurer avec la Libye, vainqueur de l'édition 2014 aux tirs au but devant le Ghana 4-3 et qui va disputer son 5e Chan.

Libye : La Libye était demi-finaliste en 2018, éliminée par le Maroc. En 2009 comme en 2021, elle était éliminée au premier tour après avoir occupé tour à tour la dernière place du groupe.

Ethiopie : Le défi est par contre grand pour l'Ethiopie qui participera à son troisième Chan. Lors des deux derniers, elle a respectivement occupé la dernière place du groupe avec 0 point en 2014 puis un point en 2016. Atteindre les quarts de finale pourrait être considéré comme une compétition réussie pour les Walia.

Mozambique : La situation est identique pour les Mamba du Mozambique qui, pour leur deuxième participation, rêvent de disputer les premiers quarts de finale de leur histoire au Chan après l'échec de 2014 soldé par un zéro point.

Groupe B

RDC : Dans le groupe B, le plus relevé, les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) pour leur sixième participation, sont classés parmi les favoris. La RDC n'a manqué qu'une seule édition du Chan, en 2018. Ce qui fait d'elle l'une des sélections les plus régulières de la compétition. Ses prestations sont à la hauteur des attentes. La RDC a remporté deux fois le Chan, en 2009 en battant le Ghana 2-0, puis en 2016 en écrasant le Mali 3-0. Jamais elle n'a été éliminée dès le premier tour. Les Léopards ont été quart finalistes à trois reprises en 2021, 2014 et en 2011.

Ouganda : L'Ouganda égale le nombre de participations de la RDC. Mais jamais les Cranes n'ont réussi à dépasser le premier tour. En 2011 et 2021, l'Ouganda a terminé dernier de son groupe. En 2014, 2016 et 2018, les Cranes ont occupé la troisième place du groupe. En Algérie, ils se fixent pour objectif de signer leur première victoire au Chan.

Côte d'Ivoire : Les Eléphants de la Côte d'Ivoire ont organisé la première édition du Chan en 2009. Ils avaient été éliminés en terminant derniers de leur groupe avec un point. En 2011, ils enchaînaient une autre contre- performance en terminant troisième de leur groupe avec trois points. C'est en 2016 que la Côte d'Ivoire a réalisé sa meilleure performance en atteignant les demi-finales au cours desquelles elle a été éliminée par le Mali 0-1. Elle n'a pas pu poursuivre cet élan en 2021 en occupant la dernière place du groupe avec un point. L'ambition en Algérie est claire, aller le plus loin possible pour les Eléphants locaux.

Sénégal : Les Lions de la Teranga sont de retour en compétition après onze ans d'absence. Lors de la première édition en 2009, le Sénégal avait atteint les demi-finales en se faisant battre aux tirs au but par le Ghana 6-7, après un score d'un but partout au temps règlementaire. En 2011, le Sénégal a terminé troisième de son groupe, donc éliminé au premier tour.

Groupe C

Maroc : Double vainqueurs, les Lions de l'Atlas remettent une fois de plus leur titre en jeu en enfilant comme d'habitude le costume de favoris. Après avoir échoué en quarts de finale en 2014 face au Nigeria 3-4, puis terminé troisième de son groupe en 2016, le Maroc s'est montré à la hauteur en gagnant la compétition en 2018 à domicile, devant le Nigeria 4-0, avant de rééditer l'exploit en 2021 face au Mali 2-0. Pour leur 5e participation, les Lions Maroc ont le même appétit.

Soudan : Chaque fois que le Soudan participe au Chan, il y laisse toujours une bonne impression. En 2011 à domicile, il a terminé sur le podium en remportant la médaille de bronze devant l'Algérie. En 2013, il a également occupé la 3e place en dominant la Libye aux tirs au but, 4-2, après un score d'un but partout au temps règlementaire. Pour sa troisième participation, il affiche les mêmes ambitions voire plus.

Madagascar : La sélection qui dispute en Algérie la première phase finale de son histoire tentera de marquer les esprits.

Ghana : Finalistes en 2009 et 2014, les Blacks stars espèrent pour leur quatrième participation soulever le trophée et effacer l'échec de 2011 au cours duquel ils avaient terminé derniers de leur groupe.

Groupe D

Mali : Les Aigles, se souvenant de leurs deux finales perdues respectivement en 2016 face à la RDC (0-3), puis en 2021 face au Maroc (0-2), veulent cette fois-ci frapper un grand coup pour leur 5e participation. En 2014, le Mali avait été éliminé en quarts de finale puis en 2011, il avait terminé dernier de son groupe

Angola : Finalistes en 2011 face à la Tunisie, les Palancas negras ont à cœur, pour leur quatrième participation, l'envie de faire une bonne compétition. En 2018, l'Angola avait été éliminé en quarts de finale par le Nigeria 1-2, deux ans après avoir terminé troisième de son groupe.

Mauritanie : En deux participations (2014 et 2018), la Mauritanie n'a jamais dépassé le premier tour ni gagné le moindre point. Elle espère un meilleur classement pour son troisième Chan.