Congo-Brazzaville: Exposition - l'histoire de Brazzaville retracée par le génie de Cyriaque Goma

C'est sur le thème " Brazzaville hier et aujourd'hui : entre traditions africaines et modernité urbaine " que l'artiste peintre et dessinateur congolais, Cyriaque Goma, a présenté son exposition, le 5 octobre, à l'Institut français du Congo (IFC).

Organisée par l'IFC, en partenariat avec la mairie de Brazzaville, les archives nationales, les archives municipales et l'université Marien-Ngouabi, la présente exposition s'inscrit dans le cadre de la célébration du cent quarante-deuxième anniversaire de la fondation de Brazzaville. La vitrine artistique, constituée de vingt-neuf dessins encadrés en format photo, a été présentée pas à pas par son auteur, en vue de permettre au public présent de mieux cerner quelques phases de l'histoire de la capitale congolaise. En effet, sans verser dans le ludique ou dans une simple quête esthétique, cette exposition concilie le réel et l'abstrait pour évoquer Brazzaville hier et aujourd'hui.

Pour la petite histoire, comme l'a souligné Cyriaque Goma durant la visite de l'exposition, le territoire sur lequel se dresse la ville de Brazzaville aujourd'hui, était jusqu'à la fin du XIXe siècle, sous l'autorité du roi Makoko. C'est au terme de plusieurs missions d'exploration conduites par Pierre Savorgnan de Brazza que cet espace intégra, en 1880, l'empire colonial français. Après avoir subi quatre-vingts ans d'influence coloniale et de christianisation, Brazzaville connaît de profondes mutations sociales, économiques et politiques. Le petit périmètre de Mfoa des origines a cédé la place, avec l'urbanisation et la construction d'infrastructures modernes, à une ville de plus d'un million d'âmes.

" La présente exposition se propose ainsi de suivre la longue marche de cette cité affectueusement appelée par ses habitants : Brazza la verte. Elle présente une cartographie condensée de l'espace et du mode de vie de ses habitants sur plus d'un siècle. Elle part ainsi des modestes agglomérations précoloniales du Mpumbu à leurs foires célèbres, à partir de l'installation coloniale jusqu'à en faire une cité urbaine, attirant par son rayonnement des populations de toutes provenances culturelles, pour finalement devenir le berceau de la rumba et de la sape comme sa sœur jumelle Kinshasa ", a expliqué le dessinateur congolais.

Pour réaliser la plupart des œuvres exposées, Cyriaque Goma s'est appuyé sur des sources iconographiques, des photographies d'archives et son imagination, pour certaines œuvres. Aussi, il a puisé dans les récits et de multiples témoignages pour restituer des faits ayant traits aux sociabilités de Brazzaville. Un procédé inédit qui permet de comprendre comment des faits historiques, mais aussi des représentations fantasmatiques sont devenus composantes de la mémoire collective de Brazzaville.

Dans son allocution, le directeur délégué de l'IFC, Régis Ségala, a salué le travail d'illustration de l'artiste congolais qui éclaire les brazzavillois sur leur histoire, leur passé et leurs origines. " Apprendre l'histoire, c'est comprendre le présent ", en pense-t-il. A ce propos, Cyriaque Goma a lancé un appel à voir ses œuvres être placardées au mémorial et dans bien d'autres musées. " Quand vous allez au mémorial, les murs ne parlent pas. Or, c'est ce genre d'œuvres, illustratives et accompagnées de texte, qu'on devrait y retrouver pour permettre aux visiteurs, surtout les enfants, de lire et apprendre l'histoire du Congo en permanence. Pour cette exposition, je ne présente qu'un échantillon de mes œuvres en raison de l'espace qui m'est offert à l'IFC. Sinon, ma collection sur notre cher beau pays, c'est près de cent-cinq tableaux ", a-t-il dit.

Notons que l'exposition " Brazzaville hier et aujourd'hui : entre traditions africaines et modernité urbaine " reste gratuitement accessible au public jusqu'en fin octobre.