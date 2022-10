Congo-Brazzaville: Armelia Josline Itoua Ndake - " Les femmes maritimes congolaises appelées à jouer pleinement leur rôle dans les métiers de la mer "

interview

Une semaine après la célébration de la Journée mondiale de la mer, Armelia Josline Itoua Ndake, présidente de Wima Congo, a répondu aux questions des " Dépêches de Brazzaville" pour montrer le rapport qui existe entre son association et le métier de la mer, sans oublier les actions que cette association a déjà menées en faveur de ladite journée.

Que représente le thème de cette journée pour la plateforme Women in maritime in congo ( Wima Congo), dont vous avez la charge de diriger, à savoir " L'action de Wima Congo pour la promotion des nouvelles technologies au service des transports maritimes plus écologiques " ?

Plus qu'une simple réflexion, ce thème est une véritable contribution à la mise en œuvre du programme de développement durable des Nations unies à l'horizon 2030, qui préconise, entre autres, des actions en faveur du climat, de l'utilisation durable des mers, des océans et des ressources marines, de l'industrie, de l'innovation et de l'infrastructure

Quelles sont les activités menées par Wima Congo en vue de marquer la célébration de cette journée ?

Cette journée a réuni dans la ville côtière l'ensemble des femmes évoluant dans le secteur maritime ainsi que les élèves de classe de terminale et étudiants qui ont suivi des participants développer plusieurs thèmes, notamment la présentation de la Journée mondiale de la mer ; les actions écologiques dans le domaine maritime et marin, cas de Wima Congo ; l'exercice des métiers de la mer, cas d'une opératrice de portique, d'un patron de vedette, contrôleur de trafic et d'un pilote et les écoles de formation aux métiers de la mer.

Pouvez-vous nous faire un aperçu historique sur la célébration de cette 44e édition ?

Comme vous le savez, le 30 septembre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de la mer. Cet événement est une tribune offerte aux 164 États membres de l'Organisation maritime internationale ainsi qu'aux femmes Wima, membres de son réseau mondial, pour aborder des réflexions sur l'avenir du maritime. Elle est aussi l'occasion pour la communauté maritime internationale de vulgariser les efforts consentis par les Etats membres pour préserver la sécurité de la vie en mer et la protection de l'environnement marin.

Que peut-être votre mot de fin ?

J'invite toutes les femmes maritimes congolaises à saisir la cloche et à jouer pleinement le rôle qui est le leur, c'est-à-dire celui de partie prenante dans la procédure de transition vers des transports maritimes plus écologiques. C'est ici l'occasion de rappeler que Wimafrica, organisation continentale, par le truchement de sa branche nationale, réaffirme son engagement de ne ménager aucun effort pour accompagner l'Organisation maritime internationale dans la vulgarisation de sa vision écologique, en portant son discours auprès des jeunes générations afin de les sensibiliser à s'engager dans un parcours académique, et à faire des métiers du secteur maritime leur choix de carrière.