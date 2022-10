Congo-Brazzaville: Justice - Les avocats face à leur responsabilité

Le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, au cours d'une communication faite le 6 octobre à l'endroit de l'Union des jeunes avocats de Brazzaville (UJAB), a rappelé le rôle que ces professionnels du droit devraient jouer dans la construction d'un Etat de droit.

La communication d'Henri Bouka s'inscrit dans le cadre de la Semaine du jeune avocat de Brazzaville, organisée du 3 au 8 octobre par l'UJAB sur le thème " L'avocat au cœur de la construction d'un Etat de droit ". Répondant aux interpellations du bâtonnier du barreau de Brazzaville, Me Eric Christian Locko, et du président de l'UJAB, Me Scrutin Mabiking Mouyeti, sur les maux qui minent la justice congolaise, le premier président de la Cour suprême a rappelé que dans une nation jeune qui se cherche comme le Congo, l'homme est au centre de tout.

" Au centre de l'Etat de droit, au centre d'une justice qui rassure les justes, punit les fossoyeurs de tout acabit et par la pertinence de ses interventions, dissuade les pourfendeurs des efforts de l'ensemble, il n'y a que l'homme et l'homme seul ", a-t-il insisté.

Dévoilant le portrait-robot de cet homme, Henri Bouka a parlé d'un magistrat juste et honnête, travailleur acharné, respectueux des lois de son pays, respectueux de la morale et du droit. Un magistrat qui répugne et déteste à la fois les basses besognes, les passe-droits, celui qui qui ne monnaie pas, de quelque manière que ce soit, les devoirs de sa fonction. Cet homme, c'est aussi, a-t-il indiqué, un avocat qui doit être travailleur acharné, suivre les dossiers, dénoncer les dérives quelles qu'elles soient et quel que soit la personne ou les personnes dont elles émanent.

" Vous devez être ces avocats qui ne confondent pas leurs honoraires avec ce qui revient à vos clients. Vous ne devez être ces avocats qui ne sollicitent pas mille et un renvois pour uniquement gagner du temps et pour ensuite dire que la justice est trop lente, que les cours et tribunaux devraient se prononcer dans des délais plus courts, parce que, plus tôt la justice est rendue, plus crédible elle sera aux yeux des justiciables ", a-t-il martelé, précisant que c'est ensemble que les changements attendus seront apportés.

Le Congo a adopté plusieurs instruments juridiques tant au niveau national qu'international pour s'arrimer aux exigences d'un Etat de droit. Mais, la maison justice est actuellement en proie à plusieurs maux dont le trafic d'influence de certains politiques et de certaines autorités judiciaires dans l'administration judiciaire.

La Cour suprême est une juridiction de contrôle. Elle ne rend pas, a rappelé Henri Bouka, des jugements judiciaires entre les parties. Sa mission consiste à s'assurer, par la voie du jugement des pourvois, si les lois de la République ont été bien appliquées à chaque cas d'espèce porté devant les cours d'appel et exceptionnellement devant les juridictions d'instance, dans les rares cas où celles-ci jugent en premier et dernier ressort. " La Cour suprême est donc le juge des jugements et arrêts rendus par les cours d'appel et par les tribunaux, dans les cas où la loi, expressément, a fermé la voie de l'appel et ouvert aux parties mécontentes, la seule voie du pourvoi en cassation ", a conclu le président de la plus haute juridiction.

Après avoir écouté le message d'Henri Bouka, le président de l'UJAB a estimé que les jeunes avocats vont l'intérioriser pour la bonne image de la justice congolaise. " Le premier président de la Cour suprême, qui est aussi bâtonnier honoraire, a rappelé les devoirs des magistrats et nous a appelés à agir pour la construction de la justice. Nous ne pouvons pas dire que tout va bien dans notre maison justice, il y a des faits qui sont déplorables, tous les acteurs de la justice sont tenus de travailler pour améliorer son image. Ce qu'il a dénoncé est évidement normal ", a indiqué Scrutin Mabiking Mouyeti.