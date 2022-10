Afrique Centrale: RDC-Zambie - Le poste frontalier de Kasumbalesa rouvert au trafic après la grève des camionneurs

Le poste frontière de Kasumbalesa, situé à 90 km de Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, est rouvert au trafic depuis le 5 octobre après près de deux jours de tension due à la grève des camionneurs enclenchée de part et d'autre de la frontière entre la République démocratique du Congo (RDC) et la Zambie.

Les véhicules poids lourds et légers ont, en effet, repris du service au grand enchantement des commerçants et autres opérateurs économiques qui exercent sur l'axe routier stratégique entre la RDC et la Zambie. Cet heureux dénouement est consécutif à la rencontre que les autorités congolaises et zambiennes ont eu dernièrement dans l'objectif de permettre la reprise des opérations liées à l'importation et à l'exportation de part et d'autre de la frontière.

De cet échange, il en résulte que les préoccupations des uns et des autres, notamment routières, ont été prises en compte. Ce qui a dissuadé les chauffeurs zambiens des camions remorques à désamorcer leur grève enclenchée suite aux intoxications non fondées faisant allusion au décès de deux de leurs collègues au poste frontière de Kasumbalesa, en RDC.

Précisons que cette situation a dégénéré sur fond de protestation des camionneurs zambiens qui ont carrément amorcé une grève sèche jusqu'à pousser à la fermeture de la frontière. De l'autre côté de la Zambie, rapportent des sources locales, certaines maisons de commerce appartenant aux Congolais ont été pillées, tandis que les véhicules affectés à l'importation et à l'exportation attendaient sur de longues files, de part et d'autre de la frontière. Un climat d'agitation qui a provoqué la colère des commerçants qui se sont livrés au jet des projectiles pour forcer, sans succès, le passage. Et pour sommer les manifestants, la police zambienne a dû tirer, en guise de dissuasion, des grenades à gaz lacrymogène à leur endroit.

Au finish, et après consultation, les autorités congolaises et zambiennes se sont accordées qu'il s'agissait de morts naturelles. Ce qui a permis de faire baisser la tension et de relancer le trafic sur cet axe routier. " Ce matin à 6h35 mn, les véhicules ont commencé à entrer tant à l'importation et ceux de l'export ont commencé à quitter le pays vers l'extérieur ", a déclaré, le 5 octobre dans la matinée, le maire de la ville de Kasumbalesa cité par 7sur7.cd, satisfait du dénouement heureux de cette crise pour le moins inattendue.