Congo-Brazzaville: Numérique - Entretien avec Luc Missidimbazi, expert des télécommunications

interview

Luc Missidimbazi, conseiller, chef du département Postes, télécommunications et numérique du Premier ministre du Congo, vient de participer au "Salon Ambition Africa 2022", événement business de référence entre l'Afrique et la France. Il répond aux questions des " Dépêches de Brazzaville".

Quelle est la teneur de votre contribution à la table ronde intitulée "Technologies et télécommunications : levier de croissance et d'inclusion pour l'Afrique " ?

C'est sur invitation de Business France que nous avons participé à ce forum et fait entendre la voix congolaise au milieu de toutes ces représentations. Pendant cette table ronde, nous avons abordé l'état actuel du secteur du numérique et télécommunications en Afrique, les principaux défis des acteurs et des Etats. Ainsi, il a été question de l'impact du Web et services numériques sur le développement.

En marge de cette rencontre, avez-vous noué des contacts en rapport avec les technologies et télécommunications ?

Ce déplacement à Paris, pendant le salon Ambition Africa et BIG, a favorisé un grand nombre de rencontres avec des personnalités du secteur et les dirigeants d'entreprises ou d'institution. Notre intérêt était orienté sur le financement des structures privées, la formation des usagers et des experts, les institutions et des sociétés françaises orientées en export.

Comment évolue l'écosystème digital au Congo Brazzaville ?

L'occasion nous a été donnée de présenter les grandes évolutions de l'écosystème digital dans notre pays. Il faut rappeler que nous appliquons la politique du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, que le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a traduit pour l'insérer dans le programme gouvernemental décliné en douze batailles.

Le taux de pénétration internet dans le pays a significativement augmenté, cela grâce à l'installation des réseaux en fibres optiques. La couverture internet s'étend grâce à la mise en place du Fasuce, le fonds du service universel qui permet d'améliorer l'accès des zones rurales et de renforcer les infrastructures de formation.

On note une croissance du nombre de comptes de paiement mobile et un taux de transaction en nette hausse ; une réglementation enrichie par des textes sur la cyber sécurité, la promotion des start-up et des données à caractère personnel.

Le progrès continu est encore plus prometteur car de nouveaux projets, à l'image du Projet d'accélération de la transformation numérique, nouvellement mis en place, ont été financés à hauteur de 100 millions pour les activités structurantes de ce secteur.

Il reste à développer des services numériques, renforcer les infrastructures de transmission et de stockage, rendre opérationnels les organismes administratifs du secteur l'Agence du développement numérique, l'Agence de cyber sécurité et l'Asci.

En tant que promoteur du Salon international Osiane, comment envisagez-vous le monde numérique ?

Le Salon Osiane met en lumière, depuis huit ans, les progrès dans le secteur et fait aussi rayonner notre pays en Afrique et dans le monde dans le domaine de la Tech et de l'innovation. La Tech et l'innovation évoluent et continuent à influencer tous les secteurs économiques et sociaux grâce à des services numériques facilitant l'existence humaine. La création des services et l'appropriation par les usagers des outils numériques, en garantissant la sécurité, vont être la priorité des prochaines années.