Congo-Brazzaville: Enseignement général - Les nouveaux manuels scolaires ne sont pas à vendre

Le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, a mis gratuitement à la disposition des élèves et enseignements des écoles publiques et privées des manuels scolaires qui viennent d'entrer en vigueur cette année, en rassurant l'opinion, dont les parents d'élèves, que ces documents ne sont pas vendre.

" Les supports pédagogiques seront gratuitement mis à la disposition des élèves, tandis que les enseignants disposeront des programmes éducatifs et guides pédagogiques ", déclarait le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, le 29 août lorsqu'il annonçait le réaménagement des programmes scolaires qui sont entrés en vigueur à la rentrée des classes du 3 octobre. Choses promises, choses dues, le 5 du même mois, soit deux jours après la rentrée scolaire, le ministre Jean Luc Mouthou est passé à l'acte, en mettant gratuitement les manuels à la disposition des élèves et du personnel enseignant des écoles publiques et privées de Brazzaville qu'il a visitées. Les directions départementales de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation auront la charge, à leur tour, de poursuivre l'opération de remise dans les départements du pays.

Ce n'est pas à vendre

" Les cahiers d'activités des élèves sont gratuits. Les parents ne doivent pas les acheter pour leurs enfants. Et personne ne doit les vendre ", a insisté le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, Calixte Kolyardo. Il a, par ailleurs, précisé que ceux qui ne peuvent pas se procurer la version physique de ces manuels peuvent les télécharger sur le site du ministère de tutelle ou celui de "L'école à domicile".

Les programmes scolaires réaménagés qui sont entrés en vigueur le 3 octobre concernent les niveaux de CP1 et CP2 pour le cycle primaire, la 6e et la 5e pour le collège. Pour les élèves de tous ces niveaux, les manuels, notamment les cahiers d'activités dont il est question, concernent les mathématiques, le français, les sciences de la vie et de la terre. Pour les enseignants, ce sont les programmes et guides pédagogiques.