Afrique: Evaluation du Cadre de coopération - Système des Nations unies et Gouvernement du Sénégal : Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'Homme abrite les consultations avec les organisations de la société civile

communiqué de presse

Dakar, Sénégal, 05 octobre 2022 : Le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme en Afrique de l’Ouest (HCDH - WARO) abrite la consultation des organisations de la société civile ce Jeudi 06 octobre 2022 de 10 à 13 heures dans le cadre du processus de préparation du nouveau Cadre de Coopération des Nations Unies pour le Développement Durable du Sénégal (UNSDCF 2024-2028) La cérémonie d’ouverture se fera en présence de la coordination nationale du SNU au Sénégal ainsi que du nouveau Représentant Régional AI du HCDH WARO, M. Robert Kotchani.

Au Sénégal, le Système des Nations Unies (SNU) compte 34 agences, fonds et programmes, qui sont des partenaires privilégiés du Gouvernement pour les actions de développement du pays. L’Équipe pays des Nations Unies (UNCT) dans le cadre de son appui technique soutient les efforts de développement du Sénégal à travers la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent 2035 et de l’Agenda 2030. En 2022, l’UNCT doit réaliser l’évaluation de son cadre de coopération avec le Gouvernement 2019-2023 et élaborer son nouveau cadre de coopération 2024-2028.

C’est dans ce cadre que le HCDH accueil les organisations de la société civile et autres acteurs œuvrant dans le domaine de la protection et la promotion des droits de l’homme afin d’assurer une large participation de différents acteurs non étatiques au processus de consultations des parties prenantes dans le cadre de l’élaboration du bilan commun pays des Nations Unies au Sénégal puis du nouveau cadre de coopération. L’objectif principal de cette consultation est double. Il s’agira d’une part d’évaluer la situation actuelle des droits de l’homme (état des lieux, défis et opportunités) et d’autre part, d’examiner le partenariat existant de collaboration avec le SNU au Sénégal afin d’en tirer des recommandations pour le nouveau cadre de coopération 2024-2028.

Les consultations qui seront menées avec la société civile, étape importante du processus d’analyse situationnelle vont permettre de dégager le positionnement et/ou repositionnement stratégique du SNU et de cerner les causes immédiates, sous-adjacentes et structurelles des principaux défis identifiés pour permettre au SNU de dégager un diagnostic partagé et une vision commune pour les priorités d’intervention du nouveau cadre de coopération. Les travaux porteront sur deux thème : d’abord sur les Droits de l’homme et l’État de droit avec les sous thème suivants : Paix, Sécurité, Gouvernance, Espace civique, Participation, Election, Liberté publique. Et ensuite sur les Droits de l’homme et la situation sociale, économique et culturelle intégrant les sous-thème de l’Education, de la Santé, et de l’environnement et enfin les réflexions seront engagées dans le domaine de la coopération entre le SNU et les organisations de la société civile.

FIN