Congo-Kinshasa/Maroc: CHAN 2023 - RDC-Maroc, un grand défi à relever pour chaque équipe

La Confédération Africaine de Football (CAF) a procédé Samedi 01 octobre 2022, à Alger, au tirage au sort de la 7ème édition du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), qui se tiendra en Algérie, du 13 janvier au 04 février 2023.

Deux nations (Rd Congo et le Maroc), ont un défi en commun à relever durant cette compétition, celui de soulever la coupe pour la troisième fois. D'un côté, les Léopards chercheront leur troisième sacre, 7 après, et d'un autre, les marocains, qui voudront encore confirmer leur suprématie et rester dans les annales de cette compétition comme l'a fait la Séleçao du Brésil au niveau mondial.

Si d'autres équipes se présenteront dans cette compétition avec la mission de chercher leur premier ou deuxième titre du Chan, ce n'est pas le cas pour la Rd Congo et le Maroc. Car, ces deux pays viendront en Algérie avec deux trophées dans leur tiroir remportés aux éditions précédentes, (2009 et 2016) pour les Léopards et (2018 et 2020) pour les Lions d'Atlas. Cela fait qu'ils ne soient pas seulement considérés parmi les équipes favorites, mais aussi comme les plus titrés de la compétition.

Les statistiques et records de deux équipes avant l'édition de 2023

Pour rappel, les léopards sont les tous premiers à soulever ce trophée en 2009, en Côte-d'Ivoire en battant les Blacks stars du Ghana en finale, ensuite de nouveau champions en 2016, au pays de Paul Kagame, en corrigeant les maliens en finale. De leurs côtés, les Lions d'Atlas sont aussi les premiers à doubler le Chan, après avoir battu respectivement en finale, les Super Eagles du Nigéria et les Aigles du Mali en finale, en 2018 à domicile et en 2021 au Cameroun.

Pour la Rd Congo

En cinq participations (2009, 2011, 2014, 2016 et 2021), les léopards ont livré 23 matchs contre 17 pays différents pour 12 victoires, 7 défaites et 4 nuls, 32 buts marqués et 22 buts encaissés, une fois première de son groupe en 2021.

Pour le Maroc

Absent aux deux premières éditions organisées en Côte-d'Ivoire en 2009 et au Soudan en 2011, pour 4 participations, les maghrébins ont disputé 19 matchs face à 14 adversaires pour 12 victoires, 5 nuls, 2 défaites pour 42 buts marqués et 13 buts encaissés, le Maroc reste invincible depuis 13 matchs, soit depuis le 24 janvier à l'édition 2018 contre le Rwanda jusqu'à la finale remporté en 2021.

Malgré leurs parcours formidable et grandiose, il faut savoir que, les congolais et les marocains ne se sont jamais rencontrés dans une phase finale du Championnat d'Afrique des Nations depuis sa création en 2009.