Congo-Kinshasa: Après échange avec le Premier Ministre, le Synamed salue la détermination de Sama Lukonde à trouver des solutions à ses revendications

Le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde est de plus en plus déterminé à apporter des solutions aux multiples revendications des médecins de la République Démocratique du Congo qui, depuis un certain temps, manifestent pour solliciter du Gouvernement l'amélioration de leurs conditions sociales.

C'est dans cette logique que le Chef du Gouvernement a reçu à la Primature, la délégation du Syndicat national des médecins (SYNAMED), et cela à la veille de l'ouverture d'un important atelier de négociation avec le Gouvernement de la République. C'était en présence du Ministre national de la Santé et de quelques membres du Cabinet du Premier Ministre.

Se confiant à la presse au terme de cette audience, le Secrétaire Général du SYNAMED a salué le sens du dialogue qui anime le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde et sa détermination à trouver des solutions aux multiples revendications des médecins. Il a aussi salué les instructions que le Premier Ministre a données pour que les solutions rapides soient trouvées.

"Ce que nous pouvons dire aux médecins c'est que le Premier Ministre nous a reçus pour nous écouter, écouter les quelques points de divergence qu'il y a encore aujourd'hui mais surtout nous faire part du désir du Gouvernement à pouvoir rencontrer nos attentes très rapidement. Et donc, il a pour cela donner des instructions au Gouvernement pour que des solutions idoines soient trouvées afin que l'accalmie règne dans le secteur médical. Vous savez le Premier Ministre nous a rappelé nos revendications surtout le dernier mémo que nous lui avons adressé, les 8 points de notre mémo. Il le connait presque par cœur et nous pensons du fait qu'il le connait et donc il va tout faire pour trouver des solutions à ces attentes des médecins ", a déclaré le Docteur John Senga.

Face à la bonne volonté affichée par le Premier Ministre, le SYNAMED appelle les médecins à garder l'espoir et surtout à participer à l'atelier qui s'ouvre pour des négociations avec le Gouvernement.

" Les médecins doivent toujours avoir de l'espoir et nous en tant que responsables d'un grand syndicat, nous pouvons transmettre cet espoir là et nous pensons que cette fois ci, l'espoir ne sera pas déçu. Les attentes sont nombreuses comme on le sait. Le gouvernement a des multitudes des problèmes à résoudre. Je pense que du fait que le Premier Ministre nous ait reçus, c'est-à-dire que nos revendications occupent une place importante auprès de lui en tant Premier Ministre. L'atelier est là. S'il y a des résultats probants qui vont donner satisfaction aux médecins, nous allons participer. Nous l'avons dit clairement que nous n'allons pas faire la politique de la chaise vide mais nous voulons qu'il y ait des solutions durables et je pense qu'à entendre le Premier Ministre, ces solutions-là sont prêtes à être trouvées. Quant à la journée de demain, je pense que les médecins qui devraient marcher, je pense que nous serons là pour transmettre fidèlement ce que le Premier Ministre nous a dit c'est ça notre rôle ", a conclu le Docteur John Senga.

(Avec la Cellule de communication de la Primature)