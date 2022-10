Congo-Kinshasa: Nord-Ubangi - Inondations à Gbadolite,Mobayi Mbongo et Yakoma

La ville de Gbadolite ainsi que les territoires de Mobayi-Mbongo et de Yakoma (Nord-Ubangi) connaissent de graves inondations dues à la crue de la rivière Ubangi. Cette situation oblige plusieurs ménages à se déplacer, selon le président du Cadre de concertation de la société civile, Taylor Taima Zalo.

Les champs sont également inondés et les habitants craignent la destruction de leurs produits. Il est difficile de voyager sur certains tronçons routiers coupés par les eaux.

Taylor Taima Zalo, témoigne :

" A l'heure où je vous parle, je suis sur la route de Yakoma vers Gbadolite. La rivière Ubangi a quitté son lit et puis dans certaines parties, même à Yakoma, au centre-ville, il y a des inondations et tout au long de la route. Donc, les conséquences sont que nous n'avons plus d'habitations, il y a risque des maladies d'origine hydrique. A part ça, les gens ne vont plus se déplacer. Nous nous attendons à vivre une situation catastrophique et surtout qu'il y a des gens qui n'auront plus d'abris, ils n'ont pas de bâches pour se couvrir. En attendant, la situation est grave, même les champs sont ravagés... "

La société civile sollicite l'intervention des autorités et des ONG humanitaires en vue d'une assistance aux populations sinistrées. Leur recensement est en cours, affirme cette organisation citoyenne.