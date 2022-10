Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 07Octobre 2022

Côte d’Ivoire : Affaire des 46 soldats- Faure chez Ouattara

À peine rentré d’un déplacement privé en France, le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu le jeudi 6 octobre son homologue togolais Faure Gnassingbé. Il s’agissait d’une visite « d’amitié et de travail ». Mais le chef de l’État togolais est, selon plusieurs sources, également venu rendre compte de l’avancement des discussions sur les 46 militaires détenus depuis le 10 juillet au Mali. Selon Rfi, rien n’a filtré de ce tête-à-tête entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue togolais, Faure Gnassingbé.

Burkina Faso : Le capitaine Ibrahim Traoré a été nommé président

Après le coup d’état qui a engendré la démission du lieutenant-colonel Damiba vendredi 30 septembre, le capitaine Traoré a officiellement été nommé chef de l’état et des forces armées ce mercredi. L’annonce a été faite aux burkinabés dans un communiqué officiel à la télévision nationale. « Le président du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (Mpsr) assure les fonctions de chef de l'Etat, chef suprême des forces armées nationales. Il est garant de l'indépendance de la magistrature. En cas d'empêchement du président, ses pouvoirs sont exercés par le premier vice-président et le cas échéant par le deuxième vice-président. » a annoncé le porte-parole du Mpsr, le capitaine Kiswendsida Farouk Azaria Sorgho. (Burkina 24)

Sénégal : Classement Fifa- Le Sénégal reste toujours premier en Afrique

Le jeudi 6 octobre 2022, la FIFA a dévoilé le classement du mois d’octobre. Le dernier avant la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Ayant battu le Ghana et la Tunisie lors de la dernière Journée Fifa, le Brésil conforte sa première place au classement et creuse l’écart avec désormais 1841 points. Malgré sa victoire sur la Bolivie et le nul contre l’Iran, le Sénégal reste 18è sur le plan mondial et 1er en Afrique. En tête du classement depuis novembre 2018, les joueurs d’Aliou Cissé, Champions d’Afrique et qualifiés pour le prochain mondial consolident ainsi leur record de longévité à la première place du classement continental. Le Sénégal dépasse largement la performance des Eléphants de la Côte d’Ivoire (35 mois entre 2011 et 2013).(Source : adakar.com)

Guinée : Prison- Dadis dans des conditions « exécrables »

Selon africaguinee.com, L’ancien président Moussa Dadis Camara serait détenu à la maison centrale dans des conditions « exécrables ». C’est du moins ce que vient de décrire un de ses avocats. Selon maître Pépé Antoine Lamah, l’ex chef de l’Etat, un des accusés dans le massacre du 28 septembre 2009, est incarcéré dans un « réduit » de quatre mètres carrés (m2) à la maison d’arrêt de Conakry où il se couche à même le sol sur un matelas. Pire, selon l’avocat il y a une odeur pestilentielle qui se dégage des lieux. Les lieux seraient « invivables », a-t-il décrit.

Togo : Libertés syndicales-Libération des 3 responsables du Set

Il s’agit des 3 responsables du Syndicat des enseignants du Togo. Ils ont certes été libérés, mais leur avenir professionnel est pour l’heure incertain. Leur dossier selon leurs avocats est vide et il n’y a aucune assurance officielle autour de leur réintégration professionnelle. Leur élargissement pur et simple ou leur remise en liberté provisoire avaient été réclamés à cor et à cri par plusieurs responsables politiques et syndicaux locaux. Le 05 octobre, cette liberté provisoire est effective. (Source : alome.com)

Mali : Sikasso et Kaye- les enseignants suspendent leurs grèves

Les enseignants signataires du 15 octobre 2016 de Kayes et Sikasso sont rentrés en classe ce mercredi 5 octobre 2022, deux jours après la rentrée scolaire. Mais ceux de Kayes envisagent de nouvelles mesures, si leurs doléances ne sont pas satisfaites. A Sikasso, le mot d’ordre du boycott a été levé. Le Président de la synergie des enseignants de Sikasso, Yacouba Coulibaly, confirme que leurs revendications ont é été satisfaites. (Source : abamako.com)

Tchad : Réforme de l’armée- Le débat refait surface

Au Tchad, les mouvements politico-militaires qui ont participé au pré-dialogue de Doha n’avaient cessé d’exiger que la question sensible de l’« indispensable » réforme de l’armée tchadienne, accusée d'être régionale, soit abordée avec Ndjamena. Renvoyée au dialogue national inclusif, qui s’est clôturé il y a deux jours à Ndjamena, une partie des politico-militaires et de l’opposition estime qu’elle a finalement été discrètement évacuée, même si elle est évoquée sur le papier. À Doha, les politico-militaires s’étaient heurtés, pendant cinq mois, à un « non » ferme de l’équipe gouvernementale. Motif invoqué : ce sujet intéresse toute la nation tchadienne. (Source : Rfi).

Gabon : Conseil de Sécurité de l’Onu- Premier discours de Libreville en tant que président

En ce mois d’octobre 2022, pour la première fois de son histoire et pour quatre semaines à compter de ce jeudi, le Gabon préside le Conseil de sécurité de l’ONU. Il succède à la France qui a assumé cette fonction tournante durant le mois de septembre. La présidence du Conseil est assurée par chacun des membres à tour de rôle pendant un mois suivant l’ordre alphabétique anglais des noms des États membres. Voici le premier discours fait par le Gabon à cette occasion par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Michaël Moussa Adamo. Celui-ci porte sur le renforcement de la lutte contre le financement des groupes armés et terroristes par le trafic illicite des ressources naturelles en Afrique. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Justice et droits de l’homme- La Fidh appelle à une amélioration

Dans un rapport qui vient de paraitre cette semaine en collaboration avec deux organisations locales, la Fédération internationale des droits de l'homme (Fidh) appelle les autorités centrafricaines à améliorer les mécanismes judiciaires et non judiciaires dans le pays. Elle analyse aussi la complémentarité entre trois niveaux de juridiction : les juridictions locales (crimes de guerre et des crimes contre l'humanité peuvent y être jugés), mais aussi la Cour pénale spéciale, à Bangui, et la Cour pénale internationale, à La Haye. (Source : Rfi)

Rdc : Voisinages- La frontière avec la Zambie fermée

La frontière entre la République démocratique du Congo et la Zambie était fermée mercredi à Kasumbalesa, principal point de passage des camions de transport de minerais vers l'Afrique australe, à la suite de tensions provoquées par un accident mortel, a-t-on appris de sources concordantes. Des congolais ont rapporté avoir été empêchés de traverser la frontière pour aller en Zambie. (Source : euronews)