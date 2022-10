Afrique: LDC CAF - ASKO - Contre la JS Kabylie, Abalo Dosseh affiche sa confiance

Entraîneur d'ASKO de Kara, Abalo Dosseh se montre très optimiste au moment d'affronter la JS Kabylie en deuxième tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

Alors que le club togolais, qui reçoit son adversaire le samedi 8 octobre, ne part pas favori, Abalo Dosseh se veut confiant.

" En football, tout est possible ", estime le coach d'ASKO dans des propos relayés par Sport News Africa. " J'essaie de voir cette équipe jouer, à l'extérieur comme à la maison. Elle n'est pas facile à aborder. Elle est très compacte comme notre équipe d'ailleurs. Les Maghrébins sont souvent techniquement et athlétiquement forts. À ce jeu, on va vraiment rivaliser avec eux. On compte vraiment sur nos qualités. Eux aussi ont peur ", ajoute l'ancien entraîneur adjoint des Eperviers du Togo.

D'après Abalo Dosseh, l'élimination, au premier tour, du FC Nouadhibou, est la preuve qu'ASKO a aussi des qualités pour rivaliser avec la JS Kabylie.

" Si on a éliminé les Mauritaniens (Nouadhibou FC), ce n'est pas un hasard. C'est possible pour tout le monde. On va tout donner et ne pas quitter le terrain avec quelque regret ", conclut-il.