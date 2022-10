Maroc: Le pays fortement engagé sur la voie de l'utilisation des transports réduisant l'empreinte carbone

Marrakech — Le Maroc est fortement engagé sur la voie de l'électrification et de l'utilisation des transports réduisant l'empreinte carbone et de l'hydrogène vert, a indiqué, jeudi à Marrakech, le président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), M. Ahmed Réda Chami. "Le Royaume a pu réaliser des progrès indéniables en matière de mobilité durable notamment avec des projets d'envergure, tels que la ligne du Train à Grande vitesse (TGV), les tramways, les bus électriques entre autres", a relevé M. Chami qui intervient dans le cadre de la 4è édition de la Conférence Internationale sur la mobilité durable (CIMD) et la Conférence annuelle de la Fédération Routière Internationale (IRF).

Dans ce sillage, il a fait remarquer que le Maroc, qui importe actuellement 80% de ses besoins énergétiques, est en bonne voie pour réussir sa transition énergétique, qui est de nature à lui assurer sa souveraineté en la matière.

"Le Maroc dispose d'un énorme potentiel des énergies renouvelables (solaire et éolienne), à même de lui permettre une croissance économique durable, de relever les défis de l'avenir et de réussir sa transition énergétique", a-t-il dit, faisant savoir que les études montrent que le Maroc pourra devenir l'un des pays pionniers en matière de production de l'hydrogène vert grâce notamment, au Partenariat Public-Privé (PPP).

De son côté, le Directeur Général de la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), et président de la Fédération Routière Internationale (IRF), M. Anouar Benazzouz, a souligné que la 4è édition de la CIMD représente une occasion propice pour mettre en exergue l'expérience pionnière du Maroc en matière de mobilité durable.

Tout en louant l'importance de cet événement de grande envergure, il a tenu à rappeler la mission principale de l'IRF qui est notamment, de faciliter l'échange de connaissances et d'expertise, de favoriser les partenariats et la collaboration, et d'oeuvrer en collaboration avec d'autres intervenants pour façonner les politiques et plaider en faveur d'une mobilité durable.

Et de poursuivre que l'IRF, qui représente les principaux acteurs corporatifs et institutionnels issus des secteurs de la route et de la mobilité dans le monde entier depuis 1948, est réputée dans le secteur pour ses efforts inlassables visant à renforcer les capacités à travers le monde et pour être un centre de connaissances, d'expertise et de contacts.

Organisée par la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) en collaboration avec son partenaire historique la Fédération Routière Internationale (IRF), dont la présidence est assurée par le Maroc, la 4ème édition de la CIMD et la conférence annuelle de l'IRF constituent une occasion pour d'éminents intervenants politiques, institutionnels, économiques, techniques, scientifiques et associatifs, de partager leurs expériences et de débattre des stratégies futures à adopter ainsi que des nouveaux mécanismes de financement à explorer pour des actions efficaces en la matière.

Placée sous le thème "Décarboner, financer et digitaliser le secteur routier pour une mobilité et un développement durables", cette rencontre, initiée en 2016 à la veille de la COP22, est aujourd'hui une véritable plateforme de dialogue pour l'ensemble des parties prenantes de la mobilité durable, venus échanger sur les politiques déployées, partager des expériences, capitaliser sur les bonnes pratiques, sensibiliser et enfin positionner durablement la mobilité comme une priorité nationale.