Afrique: 6ème assemblée de la FAAPA - Curseur sur l'importance des agences de presse dans la lutte contre la désinformation

Rabat — L'importance des agences de presse dans la lutte contre la désinformation en période de pandémie de Covid-19, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, a été soulignée, jeudi à Rabat, par les participants au séminaire "Post-Covid : Défis et Opportunités pour les Agences de Presse Africaines", tenu dans le cadre de la 6ème assemblée générale de la Fédération Atlantique des Agences de Presse Africaine (FAAPA). Le Journaliste-Consultant Médias Abdellah Tourabi, a mis en exergue le rôle indéniable qu'a joué la MAP en période de Covid-19, en offrant une information fiable, claire et vérifiée.

A cet effet, M. Tourabi a évoqué le déploiement de la plateforme web "mapanticorona.ma", alimentée en temps réel et dédiée à la publication de l'ensemble des informations vérifiées et crédibles liées au virus du Corona, tenant ainsi l'opinion publique informée des développements concernant cette pandémie.

De même, dans sa lutte contre la désinformation, la MAP a rédigé pas moins de 500 dépêches en vue de contrer la propagation des fake-news et d'apporter aux citoyens une information sûre et crédible.

Également, pour tenir les citoyens informés en toute transparence de l'évolution de la situation sanitaire de leur Nation, un point de presse a été mis en place par le ministère de la santé et diffusé par la MAP en vue d'expliquer aux Marocains l'évolution de la pandémie et de répondre à leurs interrogations.

Pour sa part, le président de l'Autorité Nationale de la Presse de la Côte d'Ivoire, Samba Koné, a relevé que "l'ampleur de cette pandémie ainsi que la vitesse de sa propagation ont conduit les États et les organisations à s'adapter et à vivre avec le virus".

De ce fait, les agences de presse à travers le monde ont mis en place le travail à distance (télétravail), qui, selon M. Koné, "est inscrit dans l'ADN des agences de presse".

De cette épopée, il convient de retenir l'importance de la pertinence de l'information et la nécessité de lutter contre les fake-news, qui n'ont cessé de se propager, a-t-il ajouté.

"Il demeure primordial que l'agencier fasse preuve de rigueur", a insisté M. Koné, mettant en avant les défis technologiques, humains, organisationnels, économiques et financiers des agences de presses africaines en temps de coronavirus.

Le spécialiste de la sociologie des médias et de la communication des organisations, Moustapha Samb, a, quant à lui, indiqué que "la pandémie a touché de plein fouet le Sénégal, à l'instar des autres pays d'Afrique et du monde", mettant en relief la baisse considérable des reportages et couverture médiatiques en temps de confinement.

David Sallinen, expert en stratégie de contenus et ingénierie éditoriale, a estimé, pour sa part, que la période de pandémie de Covid-19 a été particulièrement marquée par un essor considérable des abonnements médiatiques à travers le monde et un effet d'audience indéniable, précisant que la consommation vidéo a augmenté de 30%.

Ainsi, plusieurs citoyens se sont abonnés à des contenus qui leur permettaient, en plus de suivre l'information, "d'avoir les moyens de comprendre et de décrypter les situations", a-t-il affirmé.

Cependant, relève-t-il, au fur et à mesure que les mois passaient, une lassitude et un décrochage furent constatés, notamment en ce qui concerne les thématiques sanitaires.

De ce fait, M. Sallinen a souligné l'importance d'une "réflexion concrète" autour des différents centres d'intérêt des citoyens, à même de faire évoluer intelligemment la production et l'organisation des équipes de travail.

La pandémie de Covid-19 qui a décimé des vies et eu un impact profond sur tous les aspects de la vie, y compris la vie professionnelle, a accentué les difficultés pour un très grand nombre de médias, notamment la baisse des revenus et la nécessité d'adapter les produits à cette conjoncture exceptionnelle.

Cette Assemblée Générale de deux jours sera marquée par la présentation du Rapport d'activités de la FAAPA, du Plan d'action 2022-2023, du Rapport sur la 8ème Réunion du conseil exécutif tenue à Dakar (Sénégal) et du Rapport et des statistiques sur le site web de la Fédération, outre des propositions sur les séminaires de formation.

Il s'agit aussi de l'examen du Rapport financier, du Règlement du Grand Prix FAAPA, de l'Amendement des Statuts de la Fédération, ainsi que de l'élection de membres de son conseil exécutif.

Il sera également procédé à la remise du Grand Prix de la FAAPA 2020-2021 pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, ainsi qu'à la signature de plusieurs conventions de partenariat et de coopération.

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l'Afrique atlantique et de l'Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l'information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.