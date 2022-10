Angola: Le Gouvernement et la BM signent des accords pour les statistiques et l'eau

Luanda — Deux accords de financement pour les statistiques et la résilience climatique et la sécurité de l'eau ont été signés jeudi à Luanda par la ministre des Finances, Vera Daves, et le directeur régional de la Banque mondiale, Albert Zeufack.

L'accord pour le financement des projets statistiques est évalué à 60 millions de dollars et celui de la résilience climatique et de la sécurité de l'eau à 450 millions de dollars, dont 300 millions financés par la Banque mondiale et 150 millions par l'Agence française de développement.

Avec cet accord, le Gouvernement de l'Angola va améliorer l'approvisionnement en eau et renforcer la gestion des ressources hydrauliques pour une plus grande résilience climatique dans certaines régions du pays, en raison du changement climatique qui menace la sécurité de l'eau et les moyens de subsistance dans le pays.

Le projet de résilience climatique et de sécurité de l'eau en Angola - RECLIMA financera des investissements physiques dans les zones urbaines et rurales, ainsi que des activités de développement institutionnel pour renforcer la sécurité de l'eau et aider à gérer les effets climatiques extrêmes au niveau national et du bassin jusqu'au niveau municipal.

Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Zaire, Benguela, Huíla, Cuanza sul, Cuando Cubango et Luanda.