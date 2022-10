Angola: Le gouvernorat tient à stimuler le transport fluvial à Cuando Cubango

Menongue — Le gouverneur de Cuando Cubango, José Martins, a assuré ce jeudi à Menongue, qu'il misera ce trimestre sur l'amélioration du transport fluvial des personnes et des biens pour dynamiser les échanges entre pays voisins.

José Martins s'est exprimé lors de sa visite au Bureau provincial des transports et de la mobilité urbaine, faisant savoir que ses efforts seront concentrés sur les zones situées le long des grands fleuves, tels que Cuando, Cubango et Cuito, afin de garantir leurs mobilités et leurs échanges commerciaux.

Le programme vise à créer des alternatives pour le transport des personnes et des marchandises, en cette période où les fleuves augmentent leur débit à cause de pluies et du mauvais état de certaines routes de la province, a-t-il ajouté.

Selon lui, les rivières de Cuando Cubango ont un potentiel pour la navigation fluviale, dans ce cadre que gouvernorat pense à renforcer la capacité des opérateurs locaux, pour qu'ils se sentent plus à l'aise dans leur domaine d'activité.

Est en cours, a-t-il rappelé, la construction du poste fluvial de Shangombo, dans la municipalité de Rivungo, où il propose de construire le terminal routier interprovincial à Menongue et le port Seco, la plateforme logistique et les infrastructures pour les projets fluviaux dans les municipalités ayant des rivières navigables.

José Martins a par ailleurs promis d'achever les travaux de clôture de l'aéroport de Menongue, où ont été vandalisés des équipements d'éclairage pour la navigation de nuit, laissant l'aéroport sans aucune sécurité.

Au niveau provincial, le secteur contrôle et supervise deux aéroports: Menongue et Cuito Cuanavale, dix-neuf pistes dans toutes les municipalités de la province, quatorze sociétés de transport public.