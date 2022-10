Congo-Brazzaville: Appel à candidature - Une résidence d'écriture pour de nouveaux talents littéraires africains et haïtiens

Auteurs et autrices (écrivain, poète, illustrateur, scénariste Bande dessinée, dessinateur Bande dessinée, essayiste) francophones des territoires africains et haïtiens peuvent soumettre leurs candidatures pour une résidence d'écriture qui aura lieu en Nouvelle-Aquitaine, en France.

Le lauréat ou la lauréate bénéficiera d'un séjour d'écriture de huit semaines, du 20 février au 14 avril 2023, à Bordeaux et La Rochelle. La date limite des soumissions est le 6 novembre 2022 à minuit. L'envoi se fait uniquement à l'adresse suivante :residences.livre@alca-nouvelle-aquitaine.fr. Cependant, les écritures dramatiques ne sont pas retenues.

La résidence d'écriture francophone est co-portée par Alca (agence livre, cinéma et audiovisuel) et l'Institut des Afriques, en partenariat avec la maison des écritures, La Rochelle, le Centre Intermondes, la villa Valmont à Lormont (33) et la maison des auteurs et des autrices, des écritures à la scène de Limoges.

Elle a pour but de favoriser l'émergence de nouveaux talents littéraires africains et haïtiens sur la scène internationale avec pour objectifs de soutenir la création littéraire, promouvoir la diffusion de la littérature francophone ; favoriser la circulation des autrices et des auteurs francophones des Afriques et d'Haïti au sein de la région Nouvelle-Aquitaine ; faciliter la mise en réseau de l'auteur avec les acteurs essentiels au développement de son projet littéraire et de son parcours d'auteur ; encourager l'ouverture internationale des citoyens à travers les rencontres avec la lauréate ou le lauréat de la résidence.

Pour y postuler, le candidat doit remplir le formulaire dûment complété ; il doit envoyer une lettre de motivation précisant son parcours, sa situation personnelle, les attentes et les raisons de sa demande de résidence, situant le projet d'écriture dans la chronologie de son œuvre et l'intérêt de le développer en résidence.

Une présentation de son projet d'écriture pour la résidence : une note d'intention d'au moins un feuillet à accompagner d'extraits en cours d'écriture, d'études, préparatoires ou de planches et croquis, un CV récent, sa bibliographie complète précisant titres, éditeurs, années de publication, une copie du dernier contrat d'édition signé (avec obligation de copie de la totalité des pages). Pour rappel, l'autoédition (de type édilivre) n'est pas éligible.

La langue d'écriture est le français, avoir au moins un livre publié à titre individuel, par une maison d'édition professionnelle. La copie du contrat d'édition dûment signé par les parties est requise pour postuler, même pour les ouvrages publiés uniquement sous format numérique. Il faut avoir un projet d'écriture littéraire à développer en résidence.