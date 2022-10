Congo-Brazzaville: Délinquance - La justice appelée à lutter contre la montée de la violence

Face à la montée hallucinante de la violence dans les grandes villes du pays, perpétrée par des " Bébés noirs et Kulunas ", l'implication des différents acteurs de la justice est plus que recommandée.

Le premier président de la Cour suprême, Henri Bouka, qui s'adressait aux jeunes avocats de Brazzaville, le 6 octobre, a déclaré qu'il appartient aux magistrats, avocats et autres professionnels du droit de vaincre le grand banditisme par une action plus vigoureuse, en adéquation avec les lois de la République. " C'est ensemble que nous allons imposer à tous la prééminence du droit, le règne de la justice.... C'est par la pertinence du travail, par l'acharnement au travail que nous briserons les nouvelles formes de violences exprimées ici et là par des Kulunas impunis ", a-t-il déclaré.

Selon lui, certaines personnes disent que l'impunité des kulunas est de la faute de la justice qui ne juge pas vite, qui ne se montre pas éminemment dissuasive par l'exemplarité des peines prononcées. D'autres soutiennent que c'est par la faute des organes de police qui ne traquent pas, comme il convient, ces nombreux délinquants qui écument les cités et mettent en péril l'ordre public et la quiétude des citoyens. A ces deux catégories, s'ajoute, d'après Henri Bouka, une autre qui n'hésite pas à accabler la société qui ne dénoncerait pas aux autorités compétentes les marginaux, se rendant ainsi complices par le silence. La dernière opinion se défoule, a-t-il dit, sur les avocats et prétend que c'est par leur faute que la violence perdure parce qu'ils ne parlent pas suffisamment fort pour faire entendre les voix des sans-voix, notamment celles de leurs clients, victimes d'actes abominables et ignobles contre leur intégrité physique ou d'actes de spoliation inadmissible de leurs biens.

" Les victimes de la violence ont aussi besoin que leurs droits soient protégés ; alors défendons leurs droits, ce sont aussi des droits humains. Ensemble, luttons sans merci contre la montée hallucinante de la violence et contre l'esprit mercantiliste qui ruine les efforts de l'élite en notre sein ", a interpellé le premier président de la Cour suprême.