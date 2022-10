Togo: Pas de nouvelle augmentation en vue, d'après Adédzé

"Pour l'instant, aucune augmentation n'est envisagée", c'est une assurance donnée par le ministre du Commerce, Kodjo Adédzé, ce Jeudi, pour informer de ce que le gouvernement togolais n'envisage actuellement aucune nouvelle augmentation des prix des produits pétroliers ou du gaz.

La précision a été apportée par le ministre chargé du commerce, Kodjo Adedze, en réponse aux récentes rumeurs sur une éventuelle nouvelle hausse. Il a aussi informé de ce que les prix pratiqués actuellement restent donc les mêmes sur tout le territoire, et les subventions gouvernementales sont maintenues.

Dans ses explications, "pour une prévision de subvention de 7,8 milliards sur le carburant et de 1,6 milliard sur le gaz, inscrite au budget de l'année 2022, au 31 août déjà nous avons connu un dépassement pour s'établir à 41 milliards de FCFA sur le premier produit et de 5,4 milliard sur le second produit". Ensuite, a poursuivi le ministre,

"Les prix à l'international du pétrole et du gaz étant en hausse continue, doublés du coût du dollar qui s'établirait aujourd'hui à près de 700 FCFA, le Gouvernement a mis en place, en guise de sécurité et d'équilibre budgétaire, une dotation supplémentaire des lignes subvention gaz et pétrole afin de stabiliser les prix et faire face à toute éventuelle augmentation au cours de l'année".

C'est une assurance qui doit mettre fin aux craintes des populations qui ont sévèrement subi depuis le début de l'année 2022, les multiples révisions à la hausse des prix des produits pétroliers, décidées par l'exécutif à cause du fait du contexte mondial.