Sénégal: Le budget d'Etat 2023 projeté à 6400 milliards Fcfa- Macky mise sur le pétrole et le gaz…

Selon une note du Conseil des ministres du 06 Octobre 2023, présidé par le président Macky Sall, le budget du Sénégal en 2023 est projeté à 6400 milliards de Fcfa. Rapporte la presse locale qui cite le Communiqué du Conseil des ministres. Le budget prévisionnel de l’Etat du Sénégal, pour l’année 2023, est projeté à plus de 6400 milliards de francs Cfa.

C’est d’autant plus important que 2023 coïncidera avec la date de début de la production pétrolière et gazière au Sénégal, « Le chef de l’Etat Macky Sall s’est félicité de l’évolution favorable du budget de l’Etat dont la projection pour l’année à venir est arrêté à plus de 6400 milliards de francs Cfa»,ajoute ledit document. Le président a expliqué que cette amélioration budgétaire est portée par une croissance projetée à 10,1% à la faveur du début d’exploitation des hydrocarbures (pétrole et gaz) à travers les projets Gta et Sangomar.

La découverte des hydrocarbures a profondément restructuré le débat politique au Sénégal. Les secteurs pétroliers et gaziers devraient rapporter au Sénégal 6 à 7 % de point Pib sur 20 ans. « L’enjeu est de permettre une allocation optimale des retombées afin de financer le développement national et ainsi éviter le « syndrome hollandais », précise une note d’analyse du Centre de hautes études de défenses et de sécurité(Cheds),dont le titre est : « Exploitation pétrolière et gazière au Sénégal :Enjeux et défis. » Aussi, les déchets toxiques liées aux activités de forage (déblais de forages, fluides de forages et autres substances chimiques), sont de nature à menacer la vie des espèces en mer et peuvent ainsi constituer un réel problème de santé publique.

« La corrélation établie par certains experts entre abondance des ressources naturelles et risques de guerres civiles constitue un autre défi de taille pour le Sénégal. Grâce à la manne financière attendue de l’exploitation du pétrole et du gaz, les débats sont intenses autour des défis liés à la gouvernance et aux exigences de transparence dans l’exploitation et la redistribution des revenus attendus », préconise l’analyse en question.