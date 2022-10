Congo-Brazzaville: Musique - Nix Ozay en concert live ce 8 octobre

Le rappeur congolais, Elion Elky alias Nix Ozay, sera sur scène à l'Institut français du Congo, le 8 octobre, pour son premier concert live, en vue de faire la promotion de son nouveau single " Pétage ".

Dans un entretien exclusif accordé aux "Dépêches du Bassin du Congo", le manager et producteur de Nix Ozay, Jay Roger Ngombé, a laissé entendre que le contenu de la nouvelle chanson du rappeur est inspiré d'un néologisme propre au célèbre pasteur de la République démocratique du Congo, Denis Lessy.

" Dans cette chanson, Nix Ozay dénonce quelques réalités caractérisant le quotidien des Congolais. Par exemple, il essaie de décrire les raisons qui poussent certains jeunes à se lancer dans le vandalisme, le phénomène bébés noirs. Il démontre que les jeunes adoptent malheureusement ce mode de vie à cause de l'oisiveté ou le manque de travail. Il encourage les jeunes à apprendre des métiers ou à se lancer dans des activités lucratives comme le commerce. En plus, il conseille les jeunes à faire preuve d'honnêteté dans leur vie de tous les jours et ce dans tous ce qu'ils entreprennent ", a-t-il souligné.

Poursuivant son propos, Jay Roger Ngombé a signalé qu'autrefois l'artiste musicien Nix Ozay n'était pas compris par ses compatriotes. " Sa musique est un peu brutale", a-t-il reconnu, mais c'est tout de même son style musical. " Grâce à sa grande persévérance, aujourd'hui il est plus ou moins accepté et par ses pairs et par ses compatriotes, voire par la population de la sous-région ", a-t-il soutenu.

Nix Ozay a déjà produit plusieurs morceaux parmi lesquels "Posa makambo" (2013), " La mixtape kotomoni" et "Bala bala soldier" (2015), "Messiya", "Zambale" (2019) et " Pétage", le tout récent (2022).