Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Chevron veut investir dans le gaz au Congo

À la tête d'une délégation de pétroliers américains, le directeur général Afrique centrale et australe de Chevron, Billy Lacobie, a été reçu, le 6 octobre à Brazzaville, par le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua. Les deux parties ont évoqué leurs futurs projets dans le domaine de la transition énergétique et de la production du gaz.

Nouvellement nommé à la tête de la région Afrique centrale et australe de la compagnie pétrolière américaine, Billy Lacobie est venu présenter les civilités au ministre des Hydrocarbures ainsi que les projets d'investissement de sa filiale congolaise. L'objectif de la visite au Congo, a-t- il précisé, est non seulement d'échanger autour de la vision du gouvernement congolais en matière de transition énergétique, mais également pour les futurs investissements.

La compagnie Chevron est présente en République du Congo depuis plusieurs années et entend lancer de nouvelles explorations des hydrocarbures et développer des opportunités dans le domaine du gaz. D'après le directeur général Afrique centrale et australe du groupe, il s'agit des priorités d'investissement de Chevron Congo.

Après la rencontre avec le ministre de tutelle, la délégation de Chevron a été reçue par le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso.

Basée en Californie, aux Etats-Unis, la compagnie Chevron est présente dans plus de cent quatre-vingts pays et œuvre dans chaque aspect de l'industrie du pétrole et du gaz : exploration et production ; raffinage, vente et transport ; fabrication et vente de produits chimiques ainsi que la production d'électricité. Au Congo, elle développe le champ gazier et pétrolier de Lianzi, à cheval entre les zones maritimes de l'Angola et du Congo.