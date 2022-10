Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - " Liloba " de Dinel Desouza

Court-métrage de vingt-cinq minutes sorti et autoproduit cette année grâce à la dextérité du réalisateur congolais, Dinel Desouza, " Liloba " interpelle sur la maîtrise de la langue.

De genre drame, " Liloba " a été tourné exclusivement à Brazzaville et en une semaine seulement. Son histoire, c'est celle de Dylan qui voit la vie de sa fille s'éteindre sur un lit d'hôpital à la suite d'un accident de circulation. Dans son apitoiement partagé entre chagrin et espoir, il échange sa vie contre celle de sa fille sans s'en rendre compte.

" Liloba " est une bonne leçon de vie sur le pouvoir des mots. Et peu de personnes dans ce monde en a entièrement conscience. Ainsi, ce film invite les spectateurs et la société en général à faire attention aux mots qui sortent de nos bouches car d'eux jaillissent la vie ou la mort. " Dans ce film, je parle tout juste de la force de la parole car tout ce que nous disons a un impact : positif ou négatif. Je parle aussi de la mauvaise compagnie et de la promesse. Nous devons tenir nos promesses et certains événements de la vie surviennent comme pour nous avertir à le faire ", a fait savoir le réalisateur du film.

Le casting de " Liloba " se compose de Dinel Desouza, Young Ace Waye, Coralie Mal-Anna, John Stylon et Céleste Massanga. En septembre dernier, le film a reçu le prix du meilleur scénario lors de la quatrième édition du Festival international du court-métrage la Pointe-Noire (Ficomp). " Ça a été une belle aventure et être récompensé au milieu de ces films aussi bons, je ne peux que dire merci à mon équipe et au comité d'organisation. Le Ficomp, c'est vraiment le miroir de notre cinéma aujourd'hui. Espérons que ça prenne de l'ampleur et cela passera aussi par notre soutien ", a déclaré Dinel Desouza.

De son vrai nom Giorvani Dinel Dzalamou, Dinel Desouza est un acteur, réalisateur et producteur cinématographique congolais depuis près de dix ans. A son actif, il compte plusieurs films : " Wanted ", " Pona nini ? ", " Paradoxe ". Par ailleurs, Dinel est préoccupé par le souci de vulgariser le métier de cinéaste et d'assurer la relève. D'où les sessions de formation qu'il organise de temps en temps au profit des jeunes.