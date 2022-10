Angola: Le ministre de l'Economie distingué par un prix

Luanda — Le ministre angolais de l'Economie et de la Planification, Mário Augusto Caetano João, a reçu le Prix spécial d'excellence dans la fonction publique africaine, à l'initiative de la revue African Leadership Magazine.

Selon un communiqué de presse envoyé mercredi à l'ANGOP, la distinction faite le 21 septembre de cette année, à New York, États-Unis d'Amérique (USA), vise à reconnaître le leadership remarquable du responsable angolais et ses contributions au développement du socio-économique du pays.

La création d'emplois et de richesses, notant la passion et les contributions qui ont eu un impact sur la communauté interne et externe ont également contribué au prix de Mário Caetano João, qui a été soigneusement sélectionné par le conseil de consultants d'African Leadrership Magazine.

Pour cette raison, le ministre a également été méritoirement mis en avant comme la couverture de l'édition spéciale du magazine African Leadership d'août/septembre, où son histoire est mise en évidence pour la postérité, transmettant au public mondial l'expérience directrice pour l'investissement en Afrique centrale.

Avec cette mise en évidence, Mário Caetano João est sur la liste exclusive des leaders politiques, commerciaux et d'opinion africains qui sont apparus sur la couverture de ce magazine, rejoignant des personnalités telles que Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth, Akinwunmi Adesina, président de la Banque africaine du développement, Goodluck Jonathan, ancien président du Nigéria, entre autres.

Entre autres qualifications, l'actuel ministre de l'Économie et de la Planification de l'Angola est titulaire d'une maîtrise en économie agricole, ainsi que d'un doctorant (PhD) en économie de la Faculté d'économie et de gestion de l'Université d'agriculture de Prague, en République tchèque.

Son programme comprend également un doctorat en études africaines de la Faculté des arts de l'Université Carlos de Prague, en République tchèque.

L'attribution du Prix spécial d'excellence dans la fonction publique africaine au fonctionnaire angolais a eu lieu lors de la 8e édition du Forum international sur le leadership afro-caribéen (IFAL), qui s'est tenue en marge de la 77e Assemblée générale des Nations Unies (UNGA), aux Etats-Unis.

En plus de raconter l'histoire africaine, du point de vue africain, et de souligner les solutions possibles aux défis uniques de l'Afrique, African Leadership Magazine est une publication axée sur la bonne gouvernance qui identifie les principales réalisations, apportant le meilleur de l'Afrique pour un public mondial.

Depuis son premier numéro en août 2008, le magazine est devenu une publication panafricaine de premier plan axée sur le leadership et lu par plus de 1,2 million d'investisseurs internationaux, de dirigeants d'entreprises, de décideurs gouvernementaux et d'agences multilatérales dans toute l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie, L'Europe et les États-Unis d'Amérique.