Gabon: PAFC Gabon et sa journée porte ouverte pour se faire connaitre

La journée porte ouverte de l'organisation PAFC Gabon a eu lieu ce jeudi 06 octobre à Libreville.

L'objectif visé est de vulgariser la norme de certification forestière national Pan-African Forest Certification (PAFC) qui a été au coeur des échanges entre les exploitants forestiers, les experts et les Ongs.

Peu connue, l'organisation gabonaise propriétaire du système de certification forestière PAFC Bassin du Congo au Gabon a initié une journée porte ouverte pour sa vulgarisation. Ainsi, les exploitants forestiers ont-ils été instruits, sinon édifiés en la matière. Ces exploitants forestiers ont dit avoir été davantage éclairés sur le PAFC Gabon, qui lui, "atteste de la bonne gestion forestière ainsi que de la traçabilité des bois et des produits forestiers issus de forêts gérées durablement au Gabon".

La Présidente de cette organisation, Dr Rose Ondo, Sociologue et Enseignante chercheure a indiqué que "Cette journée visait à améliorer le niveau de compréhension des participants sur la portée et les objectifs de la certification en général et des normes PAFC en particulier ; donner des informations sur le processus de certification et d'audit PAFC et ses exigences pratiques ; échanger avec les participants sur les questions de fonctionnement, de technique, de traçabilité et d'opportunité de marché ; recenser les besoins et difficultés rencontrés par les entreprises forestières pour s'engager dans la certification ; sensibiliser et encourager les bureaux d'études et de conseils nationaux à s'intéresser à la certification".

Dr Rose Ondo, a, au cours de son allocution, expliqué qu'il existe deux types de certification PAFC Bassin du Congo. Il y a selon elle, la certification de gestion durable des forêts qui atteste du respect des fonctions environnementales, sociétales et économiques de la gestion forestière. Elle garantit l'application des exigences par tous les intervenants en forêt (propriétaires, exploitants et entrepreneurs de travaux forestiers).

Elle poursuit en indiquant que la norme de gestion durable des forêts PAFC Bassin du Congo est reconnue par le PEFC Council, permettant au bois issu des forêts certifiées d'intégrer la chaîne de contrôle PEFC.

Alain Engone Ondo, Délégué provincial de l'ont H20 Gabon se réjouit de cette rencontre porte ouverte, qui pour lui, est une opportunité de renforcement de capacité. "Cette journée porte ouverte est une opportunité pour faire le suivi et le contrôle entre nos partenaires qui sont les exploitants forestiers, qui de premier abord, nous voient comme des adversaires, or, avec cette rencontre, c'est une opportunité de renforcement de capacité" précise t-il.

Il faut rappeler que l'organisation PAFC Gabon est devenue membre de PEFC Council en 2004. Après avoir élaboré son schéma de certification forestière national avec l'appui d'experts nationaux et internationaux, celui-ci est reconnu dès 2009 par PEFC Council.

PAFC Gabon a pour objectif la promotion et la mise en œuvre du schéma gabonais du système de certification forestière panafricaine.