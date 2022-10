Sénégal: La deuxième phase du TER sera livrée le 27 décembre 2023 (Mountaga Sy)

Dakar — Les travaux de la deuxième phase des travaux du Train express régional (TER) reliant la ville de Diamniadio à l'Aéroport internationale Blaise Diagne de Dakar (AIBD) sur un linéaire de 19km, seront livrés le 27 décembre 2023, a annoncé, jeudi, le DG sortant de l'Agence nationale de la promotion de l'investissement et des grands travaux (APIX), Mountaga Sy.

"Le président Macky Sall a lancé les travaux le 5 mars 2022 et ce projet sera livré à date. Le président rendra le tronçon Diamniadio AIBD aux Sénégalais, le 27 décembre 2023", a-t-il déclaré à l'occasion de la cérémonie de passation avec son successeur, Abdoulaye Baldé.

"Aujourd'hui, sur 19km de linéaire, 14km sont libérés", a fait savoir M. Sy, précisant que sur "quatorze ouvrages hydrauliques et ouvrages d'art, huit sont réalisés au niveau des tabliers" tandis que sur le terminal AIBD, les ouvriers sont "en train de couler les derniers pilons".

A ce propos, il a remercié le chef de l'Etat qui a confié à l'Apix le projet du TER, "le projet le plus important du Sénégal indépendant et qui est la meilleure réponse à la problématique de la mobilité urbaine."

Ce projet a été réalisé grâce à un appel d'offres international auquel ont répondu soixante-cinq entreprises, 19 nationalités, cinq lots et les grands ténors du ferroviaire mondial, a dit Mountaga Sy, nommé récemment Directeur général du Port de Dakar.

Et depuis sa mise en circulation, a-t-il indiqué, "nous sommes aujourd'hui à 11 millions de passagers avec un trafic de fréquentation en moyenne de quatre-vingt-cinq mille passagers par jour".

"Nous avons atteint le pic de quatre-vingt-quinze mille passagers le 5 août 2022, le jour où Dakar était bondé d'eau et que les Sénégalais avaient abandonné les véhicules, et c'est le TER qui les a tous ramené à la maison dans des conditions confortables et de sécurité", a-t-souligné.

Revenant sommairement sur le bilan de ces neuf ans qu'il a passées à la tête de l'agence, Mountaga SY a soutenu que l'APIX a été durant toute cette période, à la fois, "le bras opérationnel du président dans la réalisation et la mise en œuvre des grands projets" ainsi que "la mamelle de l'Etat et du gouvernement pour l'impulsion et l'attractivité de notre pays (... )".

"A l'épreuve des faits, le bilan du président Macky Sall est élogieux et je suis convaincu que le nouveau DG Abdoulaye Baldé est le meilleur profil qu'on pouvait avoir pour la continuité de ce qu'on a déjà fait", a-t-il déclaré, s'adressant à l'assistance.

Son successeur, Abdoulaye Baldé, a promis qu'il sera "un manager à disposition du personnel pour impulser davantage l'APIX, au-delà même des investissements" en accompagnant "les ministères sectoriels".

"Nous allons nous inscrire dans cette dynamique et dès demain, nous commencerons les travaux", a-t-il déclaré à l'endroit des travailleurs.