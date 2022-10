Angola: INCA distribuera 2 millions de plants de cacao

Luanda — L'Institut national du café (INCA) s'emploie à distribuer 2 millions de plants de cacao aux producteurs de tout le pays, a révélé mercredi à Luanda, le directeur adjoint de l'institut, Magalhães Lourenço.

S'adressant à la presse, en marge du Symposium et Foire sur le cacao et le miel, qui se déroule sous le slogan "Diffusion des trésors inconnus de l'Angola", il a souligné que l'institut avait déjà livré 22 000 plants de cacao d'une pépinière à Caxito, province de Bengo.

Magalhães Lourenço a déclaré que l'INCA contrôle actuellement 313 producteurs de cacao, dont 300 dans la province de Cabinda.

Selon le responsable, l'intention de l'institut est d'avoir le pays à court, moyen et long terme, dans la chaîne de production du cacao, "parce qu'il a des conditions et un potentiel".

Il a indiqué que la région la plus forte, en termes de production, est Cabinda, résultat d'un programme de chaîne de valeur qui a été réalisé.

"Nous promouvons la production à Bengo, Cuanza Norte, Uíge et Cuanza Sul, progressivement nous prenons des mesures et marquons des pas sûrs", a-t-il renforcé.

Il reconnaît que la production de cacao a encore besoin de travail, " mais elle commence à marquer pas vers l'avant".

Le Symposium et Foire du Cacao et du Miel se déroule les 5 et 6 octobre, au Palais de de Ferro, à Luanda, et rassemble plus de 21 exposants, producteurs et apiculteurs nationaux de cacao et de miel, qui présentent les produits, ainsi que la manière de promouvoir le potentiel existant dans le pays.

L'événement est une opportunité pour l'exposition, la diffusion, la promotion et la vente d'un produit véritablement national, ainsi que la sensibilisation à la nécessité d'échanges nationaux et internationaux en termes de production, d'industrialisation et de commercialisation de ces produits.

Le symposium, sous la devise " Diffuser les trésors méconnus de l'Angola ", est une organisation conjointe des Ministères des Relations Extérieures (Mirex) et de l'Agriculture et des Forêts (Minagrif), en partenariat avec l'Institut national du café (INCA), l'Agence de développement ( IDA) et l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (Aipex).