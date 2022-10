Seychelles: La dette du pays "considérablement réduite" grâce à l'activité touristique, selon le FMI

L'économie des Seychelles continue d'enregistrer une forte reprise en 2022 et la vulnérabilité de la dette a été considérablement réduite à mesure que l'activité touristique rebondit, a déclaré mercredi le chef de mission du Fonds monétaire international (FMI) pour la nation insulaire. Calixte Ahokpossi a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à l'issue d'une mission de deux semaines aux Seychelles pour le troisième examen du programme économique et financier des Seychelles soutenu par l'arrangement du Mécanisme élargi de financement (EFF).

"Le rebond économique qui a commencé l'année dernière s'est accéléré, après avoir été encore plus fort cette année, et la croissance va être un peu plus robuste que prévu", a déclaré M. Ahokpossi.

Le ministre des Finances des Seychelles, Naadir Hassan, a souligné que d'ici décembre 2022, la nation insulaire devrait connaître une croissance économique de 10,6 %. La croissance devait auparavant s'établir à environ 7 % en 2022.

"Cependant, il existe encore de nombreux risques de détérioration dans l'économie mondiale. Nous traversons toujours une pandémie qui peut affecter l'économie. Pour le moment, le plus grand risque est la guerre en Ukraine et la façon dont elle affecte les marchés du tourisme, en particulier en l'Europe, ainsi que les prix des matières premières et du carburant", a déclaré M. Hassan.

La délégation du FMI a également conclu que les vulnérabilités de la dette ont été considérablement réduites, aidées par le fort rebond du tourisme, la mise en œuvre réussie de l'opération de gestion du passif en 2021, l'appréciation de la roupie et l'ambitieux assainissement budgétaire.

"Le rythme d'assainissement budgétaire a été un peu plus rapide que prévu grâce aux efforts du gouvernement, mais aussi à une amélioration

de l'environnement économique national. La vulnérabilité de la dette a également considérablement diminué et nous prévoyons qu'elle devrait pouvoir atteindre environ 50 % de PIB en 2026 ", a déclaré M. Ahokpossi.

M. Hassan a expliqué que "d'ici la fin de l'année, notre dette par rapport au PIB devrait atteindre 67,9% et d'ici 2023, elle tombera à 64,7%".

Il a déclaré que lorsqu'il a pris ses fonctions fin 2020, la dette des Seychelles par rapport au PIB s'élevait à 100 %, ce qui n'était pas viable.

"Pour le moment, notre dette est viable et suit une trajectoire qui la rendra plus viable à mesure que nous avancerons", a ajouté M. Hassan.

La mission a également souligné que l'inflation aux Seychelles a été relativement maîtrisée cette année, modérée à 2,8% à la fin du mois d'août depuis la même période l'année dernière. Il devrait se situer en moyenne à 3 % en 2022, contre 9,8 % en 2021.

"Ce pays est petit et très sensible à l'environnement international et en ce sens, il est important que le gouvernement continue à pousser et à progresser dans la mise en œuvre du programme et des réformes afin qu'il puisse créer des tampons pour l'avenir", a déclaré M. Ahokpossi.

Depuis le lancement du programme de facilité de financement élargi par le FMI aux Seychelles, un total de 72,6 millions de dollars a déjà été décaissé sur le total de 107 millions de dollars du programme. Un montant supplémentaire de 9,5 millions de dollars devrait être déboursé en décembre. Le programme se terminera en juin 2023.